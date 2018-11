Branche (9) uit Eersel heeft nu zijn eigen film

EERSEL - In de documentaire ‘de kinderen van Juf Kiet’ was hij al te zien. Nu heeft Branche uit Eersel de hoofdrol in de spin-off ‘Jij bent mijn vriend’. De documentaire gaat zaterdag in het Tushinski in Amsterdam in première. Natuurlijk in het bijzijn van Branche, zijn beste vriend Sem en meester Wout.

Branche Jovanowski was de aanblik van de man, documentairemaker Peter Lataster, met grote filmcamera tegenover hem in de klas al wel gewend. Toen hij zes jaar oud was, kwam Branche rechtstreeks uit Macedonië in de klas bij juf Kiet in Hapert. Daar filmde Lataster het schooljaar van het bijzondere klasje met migrantenkinderen die de taal met vallen en opstaan machtig moesten worden. Branche viel de makers destijds op. Peter Lataster: ,,We waren onder de indruk van Branche. Hij was en is zo’n leuke jongen die duidelijk zijn best moest doen om zijn weg te vinden. Er waren zoveel scènes die we in de film bij Kiet niet konden gebruiken. Hij was de enige uit Macedonië en de enige zonder oorlogstrauma.”

Zonder opsmuk

Branche sluit in de nieuwste film vriendschap met Ayham uit Syrië maar als die van de een op de andere dag niet meer op school komt, moet hij opnieuw zijn weg vinden. Dat lukt en als hij vervolgens naar groep vijf gaat van basisschool Wereldwijs in Eersel , komt hij bij meester Wout van Eepoel in de klas. Zijn vermogen om vriendjes te maken wordt opnieuw getest. En dan is daar Sem van Oosterhout.

Net als bij juf Kiet filmden Peter en Petra Lataster zonder opsmuk en van dichtbij. Het viel soms niet mee, vertelt Branche, inmiddels 9 jaar, al wiebelend op zijn stoel. Vriend Sem zit erbij, net als meester Wout. Meester Wout heeft eigenlijk al plaats gemaakt voor juf Liesbeth in groep 6. Branche: ,,Ik mocht niet in de camera kijken maar Sem zat ernaast. En we kregen een band om ons middel voor het geluid met een kabeltje naar je nek voor het microfoontje. Dat prikte echt.”,,En we mochten niet hard praten”, vertelt Sem, ,,en als we in de pauze bij elkaar op de nek gingen zitten, stonden ze te filmen. Gingen alle kinderen erbij staan.”

Zenuwen

Niet alleen Branche was zenuwachtig voor de eerste schooldag. Het was ook de allereerste dag op de school in Eersel voor meester Wout uit het Belgische Lommel. Wout: ,,Ik was wel zenuwachtig. Ik moest me verdiepen in een ander onderwijssysteem en dan werd ik ook nog eens gefilmd. Er kwam veel op me af. Ik dacht dat de film kleinschalig van opzet zou zijn, maar er kwam een hele filmcrew met grote camera’s. In het begin waren de kinderen hyper, iedereen wilde in beeld. Maar naarmate de tijd verstreek, raakten ze eraan gewend.”

Zo ook Branche in de klas. Sem helpt hem als het even tegenzit. Meester Wout stuurt onopgemerkt naar vriendschap als hij ziet dat er tussen de twee een klik is. Hij zet de jongens naast elkaar in de klas. Samen bespreken ze in de film hun broodtrommels ‘alweer boterhammenworst erop ‘ en ‘witbrood is toch echt het aller-lekkerst’ . Sem: ,,Ik heb Branche een ketting gegeven. Dezelfde als ik heb. En ik weet ook wat ‘nee’ is in het Macedonisch ‘ne’. En wat heb ik je vandaag geleerd?”, vraagt hij aan Branche. ,,Wat gaan we doen?” ,,Poepen in een ouwe schoen”, dreunt Branche op. Ze gieren het uit.

De rode loper zal zaterdagmiddag in Amsterdam uitgerold zijn voor het Brabantse gezelschap. Het hele team van de school, meester Wout met zijn vriendin en zijn ouders, Branche met zijn ouders en Sem met ouders en zus gaan voor een onvergetelijk feestje.