Bredanaar Omër Bayram vertelt wat PSV van zijn club Galatasaray kan verwachten

Politie: drenkeling recreatie­plas Zoelen overleden in ziekenhuis

12:42 De persoon die vrijdagmiddag te water raakte in de buurt van de Strandweg in Zoelen is overleden. Dat heeft de politie zaterdag bevestigd. Omdat het een ongeluk betreft, maakt de politie het geslacht, de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer niet bekend.