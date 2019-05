Burgemeesters willen verbod op ritueel met drugs na drama in Eersel: ‘Trips gevaarlijk’

Overzicht Nieky Holzken wil in Azië de cirkel rondmaken: ‘Voor mijn gevoel begint het hier pas’

8:00 Zeven keer kroonde Nieky Holzken (35) zich al tot wereldkampioen, vandaag in Singapore moet kampioensriem nummer acht er komen. Die titelreeks begon ruim acht jaar geleden in Eindhoven en eindigde vooralsnog in 2016 in Denver. Een overzicht van alle titels en een vooruitblik op dé achtste (?). ,,Die riem gaat mee naar Helmond.”