Buro Staal|Christensen: briljante kattenkwaad

In de expohal van Vertigo, de bouwkunde-faculteit van de TU/e, is nu werk te zien van buro Staal|Christensen, misschien wel het leukste architectenduo van de regio.

Praten met Matty Christensen en Bert Staal is een zeer aangename bezigheid. Omdat architect Staal (1951) graag en veel spreekt en kunstenares Christensen (1952) zich af en toe daartussen wringt met opmerkingen waar iedereen even over moet nadenken. Buiten dat denken ze hetzelfde over heel veel, relativeren graag, kunnen ongelooflijk goed associëren en drijven graag goedmoedig de spot met een en ander. En humor, daar houden ze heel erg van.

Paddestoel

Omdat op hun expo de stoel centraal staat is dus de eerste vraag: wat is een stoel? Daarop antwoordt Christensen met een lichte grijns: ,,Die is uitgevonden om op te gaan zitten. Ik vermoed in 1938, door Gerrit Rietveld.” Heeft die stoel een voorloper? Staal, eveneens met kleine glimlach: ,,Ik denk dan onmiddellijk aan een melkkrukje. Zo’n houten cirkel met één pootje eronder. Heel puur en het werkt perfect.” Heeft dat krukje een voorganger? Christensen: ,,Dat zal de trap in de openbare ruimte zijn. Heerlijk om op te zitten. Denk aan de Spaanse trappen in Rome. Dat is een soort stedelijke stoel” En nóg verder terug? Staal: ,,Dan denk ik aan een boomstam”. Christensen: ,,Ja, en ga je nog verder terug, dan kom je natuurlijk uit op een paddestoel.” Beiden grijnzen nu heel breed.

Quote Improvise­ren met grootheden uit de architec­tuur en daar vervolgens je eigen draai aan geven Staal en Christensen

De toon is gezet en die is prima terug te voelen op de expositie Ort & Distort. Waarin het duo kunstwerken en andere objecten toont die een doorsnee vormt van hoe de twee werken. Om te beginnen staan de objecten op en in een gigantische trap die dienst doet als een enorme sokkel. Wat natuurlijk een subtiele verwijzing is naar de trap die de ingang vormt van Vertigo: de meest moeilijke trap van Eindhoven, met extreem diepe treden, waarover vrijwel iedereen wel eens struikelt. Volgens Staal heeft architect Bert Dirrix dat ook wel eens toegegeven.

Koestoel

De ‘trap’ annex exporuimte van Staal|Christensen begint met een object waarbij de treden van de trap uitmonden in een tafelblad en eindigt - flink wat hoger - met de Koestoel uit 1991. Dat kunstwerk is een samensmelting van de beroemde Zigzagstoel van Gerrit Rietveld uit 1932 en de al even beroemde LC4 chaisse lounge van koeienhuid uit 1929 van Le Corbusier.

Het duo heeft de Koestoel geschonken aan de faculteit bouwkunde. Het is een mascotte geworden voor de generatie ontwerpers die in de jaren zeventig afgestudeerden aan de TU/e, die wel De Eindhovense School wordt genoemd. Staal: ,,Die architecten gaven toen aan: die stoel geeft nu precies de houding aan die wij belangrijk vinden. Dat wil zeggen: de poëzie zoeken in architectuur, improviseren met grootheden uit de architectuur en daar vervolgens je eigen draai aan geven.”

Quote Een skyline van een stad die blijkt te bestaan uit de bovenste delen va ouderwetse theelepel­tjes

Staal en Christensen laten architectuur, beeldende kunst, poëzie en vormgeving moeiteloos in elkaar overvloeien of beter: hebben dat tot een soort nieuwe beeldtaal omgezet. Waarin ze bijvoorbeeld het kuifje van de stripfiguur Kuifje hebben opgewaardeerd door daar een zigzagstoeltje voor in de plaats te plakken. En is er een object te zien waarop een minuscule skyline valt te ontwaren. Die blijken bij nadere beschouwing te bestaan uit verschillende theelepeltjes, van die ouderwetse, met kerktorens en andere gebouwen aan het uiteinde.

Grasmaaimachine

Even verderop hangt een schetsje waarop een moeder achter een kinderwagen loopt, maar ook hier is iets bijzonders aan de hand, want onder de bak van de kinderwagen is een grasmaaimachine gemonteerd en in de bak is ruimte vrijgemaakt om het gras op te vangen, naast het kindje. Geniale kattenkwaad, dat is het.

Maar Staal|Christensen zijn daarnaast ook goede architecten, zo maken de banieren naast de trap duidelijk. Daarop zijn gerealiseerde bouwprojecten te zien en ook die staan als een huis.

Ort & distort, expo buro Staal|Christensen. Gebouw Vertigo, TU/e. Open: ma t/m vr van 8-19 uur. Tot 29 april.

Volledig scherm Bert Staal en Matty Christensen bij hun beeld 'Houtwagon', dat is geplaatst in Valkenswaard.