Buurtfeest Orgelplein Eindhoven trekt meer buren dan verwacht

Vermoede­lij­ke auto van doorrijder Helmond aangetrof­fen

13:39 HELMOND - De politie heeft in de wijk Brouwhuis in Helmond zaterdagochtend een auto in beslag genomen die vermoedelijk gebruikt is bij een aanrijding de avond ervoor. Bij dat incident werd een 15-jarige fietser zwaargewond achtergelaten door een automobilist.