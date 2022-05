Check het weer in jouw buurt nu ook via de app van het ED

Nooit meer onvoorbereid op zon of regen de deur uit gaan? Dat kan nu ook dankzij de app van ED.nl. Je kunt voortaan de huidige weersverwachting bij jou in de buurt zien.

Hoe? Zorg dat je de nieuwste update van onze app hebt gedownload. Als je de app opent zie je linksboven de huidige weerssituatie én temperatuur staan.

Volledig scherm Linksboven in de ED-app vind je de knop voor het weerbericht. © ED

Als je erop drukt, krijg je de weersituatie bij jou in de buurt. Mogelijk moet je je locatie nog even aanpassen, omdat hij standaard is ingesteld op het weer in De Bilt.

14 dagen vooruit

In de weersvoorspelling staat wanneer de zon opkomt en deze weer onder gaat. Ook is te lezen hoe groot de kans op regen is, wat de windrichting is en hoe hoog het percentage luchtvochtigheid is.

De weersverwachting in de app van het ED geeft ook een verwachting van de aankomende week én van de aankomende 14 dagen, verzorgd door Weerplaza. De locatie van het weerbericht is altijd aan te passen, zodat je ook op een andere plek in de wereld of op vakantie altijd op de hoogte bent van of het gaat regenen. Of nog beter: wanneer de zon gaat schijnen.

