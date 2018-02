Code geel nog de hele nacht van kracht: vooral lokale wegen kunnen glad zijn

Brandweer wil blussen zonder sporen van brandstichter uit te wissen

3:00 GELDROP - Keer op keer werden de rechercheurs van Forensische Opsporing met autobranden bij dezelfde familie in de Goorstraat in Geldrop geconfronteerd. Vlammen laten bij dat soort fikken weinig sporen in tact. En de brandweer spuit vervolgens blussend het laatste beetje informatie en de kans op het vinden van de daders de goot in.