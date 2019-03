Concert voor een betere wereld in TU Eindhoven

De verschillende Rotary-afdelingen zoeken steeds naar projecten waarvoor ze iets kunnen betekenen. Soms dichtbij en soms verder weg. Lid van Eindhoven-Kempenland Toon Geevers: ,,Dat is de ene keer een waterproject voor putten in India en de andere keer steunen we de buurtboerderij in Eersel. Nu komen we samen met onze Duitse zusterclub Leverkusen-Opladen met een orgelconcert. Eén van de Duitse rotary-leden is de wereldberoemde organist Michael Porr, die een halfuur komt spelen. Wij zijn op zoek gegaan naar een orgel. En dan kom je al snel in een kerk terecht of in het muziekcentrum. We wilden iets speciaals en zijn in zee gegaan met de technische universiteit in Eindhoven. Daar staat een prachtig orgel en de beheerder daarvan, professor Gerrit Kroesen, was meteen enthousiast.”