Corona achter de schermen #2, Tomas Tielemans: ‘Graag een stip op de horizon’

Eindhovenaar Tielemans (42) is hoofd ticketing van Muziekgebouw Frits Philips en ook die afdeling van de concertzaal heeft het tijdens de coronatijd knap lastig door al verschuivingen, annuleringen en herplaatsingen.

Hoe is je gemoedstoestand?

,,Die is op zich wel goed. Ik moet zeggen dat - na bijna twee jaar in deze situatie - je toch wel begint te wennen aan wat we het nieuwe normaal zijn gaan noemen. Het zijn uitdagende tijden, zeker, maar persoonlijk heb ik er niet veel last van. Tijdens de eerste lockdown had ik het zwaarder te halen dan nu; er is nu een soort flow ontstaan, dat komt vooral door de ervaring natuurlijk.”

Hoe houd jij de moed erin?

,,Ik heb thuis twee kleine kinderen, dat maakt het extra druk, maar ik blijf mede daardoor ook positief. En het is zoeken naar een bepaalde mindset, om je niet te verliezen in de situatie waar je in zit. Ik merk dat onze gasten ons echt een warm hart toedragen; dat helpt enorm. Tijdens de eerste lockdown was er nogal wat onbegrip, maar nu wordt er heel positief gereageerd hoe we dingen aanpakken; daardoor hou je de moed er wel in.”

Wat zou anders moeten?

,,Anders dan wat ons nu wordt geboden zou ik heel graag een stip op de horizon willen zien. Ik snap goed dat er vanuit de overheid bepaalde beslissingen moeten worden genomen, vooral natuurlijk om de zorg te ontlasten, maar waar ik moeite mee heb, is dat het uitzichtloos lijkt te zijn. Maar misschien is die stip simpelweg niet te doen; moeten we de regels volgen en kijken waar die ons brengen. Maar dat zou ik dus heel graag anders willen zien.”

Moet je er nu werk naast doen?

,,Nee, ik werk vier dagen, dus die vraag speelt niet voor mij. Maar was dat wel het geval geweest, dan had het mij niet uitgemaakt wat ik zou gaan doen. In een bestelbusje van de AH gaan rondrijden of in de horeca of wat dan ook. Als ik maar bezig zou blijven.”

Waar kijk je het meeste naar uit?

,,Volle, compleet volle zalen! Heel veel mensen die plezier hebben, naast elkaar aan de bar kunnen staan, een biertje met elkaar kunnen drinken, gewoon; de schouders weer wat kunnen laten zakken en in het algemeen: weer met frisse energie naar de toekomst kunnen kijken. Overigens kijk ik er niet alleen zo naar, maar dat doet het hele bedrijf; we kunnen niet wachten.”

