Coronatestlab van GGD Brabant-Zuidoost in het nauw door strategie van de minister

Het commerciële laboratorium Pro Health Medical in Nederweert dat sinds september de coronatests van de GGD Brabant-Zuidoost analyseert en de capaciteit flink opschroefde kan plotseling nergens meer op rekenen en dreigt daarom het schip in te gaan.

Duizenden tests per dag

Uit acute nood werd Pro Health Medical in september door de GGD Brabant-Zuidoost ingeschakeld omdat het wegens capaciteitsproblemen lang duurde voordat inwoners getest konden worden op een van de locaties in regio. Omdat coronamonsters nog naar het buitenland werden gestuurd duurde het bovendien lang voordat er een uitslag was.

In het begin analyseerde het laboratorium in Nederweert een paar honderd testen per dag maar dat aantal groeide explosief naar duizenden per dag.

Om aan de vraag van de GGD te kunnen voldoen moest het laboratorium flink uitbreiden en investeren in materiaal en personeel.

Aan de kant geschoven

In februari werd Pro Health Medical plotseling aan de kant geschoven door de wens van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om de diagnoses om kostenredenen vooral centraal te laten uitvoeren door een paar megalabs met enorme capaciteit (in totaal 120.000 tests per dag).

Bij de GGD Brabant-Zuidoost is medio maart een begin gemaakt met de verplaatsing van diagnoses naar het laboratorium van PAMM in Veldhoven. Zo gaan coronamonsters uit Helmond al naar PAMM waar een robot staat die 20.000 testen per etmaal kan uitvoeren.

Onderhandelingen heropend

Vanwege de investeringen en contracten met personeel was de abrupte beëindiging van de samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost voor de onderzoekers van Pro Health Medical onacceptabel. Het bedrijf spande een kort geding aan dat de rechtbank in Den Bosch deze week zou behandelen. Pro Health Medical wilde de GGD en het ministerie dwingen om oude afspraken na te komen, aldus de rechtbank.

De rechtszaak werd eind vorige week weer van de rol gehaald. Woordvoerder Niel Roekalea van Pro Health Medical wil alleen kwijt dat de gesprekken zijn heropend en dat hij de onderhandelingen niet in gevaar wil brengen. Hij gaat niet dieper in op het conflict en de consequenties.

Ministerie bepaalt

De GGD Brabant-Zuidoost bevestigt de gang van zaken maar gaat verder niet op vragen. ,,De verdeling van de labcapaciteit wordt bepaald door het ministerie.’’

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het contract met Pro Health Medical niet is opgezegd maar dat er een contract is aangeboden tot 1 april met de mogelijkheid van een verlenging. Over de inhoud van het contract doet het ministerie geen mededelingen.

Het ministerie onderstreept dat PAMM geen zogenoemd megalab is. Maar voor de innovatieve robot in Veldhoven is gekozen vanwege de zeer grote capaciteit, snelle resultaten en lagere kostprijs per test, aldus het ministerie.