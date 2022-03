Cultureel Eindhoven presenteert visie: ‘Het mag allemaal wat radicaler’

Dit is een van de actiepunten in ‘Deze stad maakt’, het plan dat de vijftien culturele BIS-instellingen (de belangrijkste instellingen) van Eindhoven maandag hebben gepresenteerd en aangeboden aan Monique List, wethouder van onder meer cultuur.

Voorop lopen

Het visiestuk is een beweging; ‘een actie, stroming, club of partij die culturele verandering in de stad mogelijk maakt en blijvend stimuleert.’ Eindhoven moet een stad worden die cultureel vooroploopt. ‘Het mag allemaal wat rigoureuzer en radicaler, weg van het gemiddelde’, zo valt te lezen in het stuk dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgewerkt. Doel is om cultuur te zien als een onmisbaar gegeven: ‘Zonder cultuur geen leven. Het kan dan ook geen pleister of sluitpost zijn’, zo staat in het stuk.

Want wat die beweging nu precies is en wie exact er invulling aan gaat geven en op welke manier, dat is nog niet helemaal duidelijk. Helder is al wel dat de instellingen zelf - al dan niet in duo’s - uitvoering gaan geven aan de verschillende actiepunten. Zo gaan Karin Visser (directeur Centrum voor de Kunsten Eindhoven) en Alberts Kivits (directeur de Bibliotheek Eindhoven) aan de slag met het voornemen om cultuur zo diep mogelijk in de wijken te brengen. En gaat Jos Feijen (directeur Effenaar) werken aan de verbetering van de nachtcultuur in Eindhoven. Vooralsnog worden kosten voor de projecten binnen de begroting van de instellingen opgebracht.

Onderzoek en experiment

Er moet volgens de BIS-instellingen ook een plan komen - samen met de gemeente op te stellen - om de ‘vuile’ ruimte in de stad te waarborgen; dat zijn ruimtes waar onderzoek, experiment en vrij spel mogelijk is. Dat moet snel worden gerealiseerd, want anders vallen veel van die complexen in handen van ontwikkelaars. Ook scholen en wijkgebouwen moeten worden ingezet voor cultuur. Er moeten nieuwe eigendomsmodellen voor dergelijke nieuwe ruimtes worden ontwikkeld, zo wordt gesteld in het stuk.

Cultuur mag zich niet alleen beperken tot het centrum of Strijp-S, zo valt te lezen in het visiestuk, maar moet over de hele stad verspreid worden aangeboden. Daarnaast moet er een (fysiek en online) werkdepot komen; om de Eindhovense cultuur te documenteren en te activeren.

Volledig scherm Omslag cultuurvisie 'Deze stad maakt'.