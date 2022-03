Cultuur in de regio neemt deel aan actie ‘(h)Art for Ukraine’

Regionale culturele instellingen als Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven en Het Speelhuis in Helmond nemen deel aan de landelijke actie ‘(h)Art for Ukraine’ die wordt gehouden van 4 tot en met 6 maart. Doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor Giro555.

Theater Het Speelhuis en De Cacaofabriek in Helmond maken de opbrengst van twee voorstellingen over naar Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties. Directeur Jochem Otten: ,,Het gaat om de uitvoering van de Helmondse band The Feliciano’s en de toneeluitvoering ‘Mamma Medea’ door Theatergroep Suburbia, beide op zaterdag. Daarnaast wordt op de gevel van de Cacaofabriek een afbeelding geprojecteerd met het inmiddels bekende geel-blauw van de Oekraïense vlag en daarop een tekst om toch vooral te doneren.”

Op de vlucht

In het Van Abbemuseum loopt een inzamelingsactie onder de medewerkers. Een van hen heeft familie in Oekraïne wonen en daarvoor is de actie opgezet. Het Eindhovense museum sluit aan bij een actie van de Jan van Eyck Academie en enige andere culturele instellingen, om kunstenaars en conservatoren die op de vlucht zijn, om die in nederland te huisvesten. Verder wordt er gekeken of al vanaf 4 maart - het begin van de actie - de voorgevel van het museum in de kleuren geel-blauw kan worden gehuld.

Quote Wie heel graag wilde meewerken is de Russische celliste Anastasia Kobekina die zondagmid­dag speelt Edo Righini, Directeur Muziekgebouw Frits Philips

Muziekgebouw Frits Philips schenkt een deel van de opbrengst van de uitvoeringen op vrijdag tot en met zondag aan Giro555. ,,Dat zijn vijf optredens en we vragen voorafgaand aan elke uitvoering aan het publiek om zoveel mogelijk te doneren”, aldus directeur Edo Righini. Wie heel graag wilde meewerken is de Russische celliste Anastasia Kobekina die zondagmiddag speelt: ,,Die was gelijk heel enthousiast en we werken nu ook aan een andere avond, waarvoor we haar willen uitnodigen, naast een goede spreker die de toestand in en rond Oekraïne kan duiden. Ook mensen uit het bedrijfsleven worden voor die avond op 22 maart gevraagd. Die opbrengst gaat eveneens naar het bekende gironummer”, zegt Righini.

Parktheater en Effenaar

Parktheater Eindhoven neemt ook deel aan de actie en doneert de horecaopbrengsten van 4 tot en met 6 maart aan Giro555, zegt directeur Giel Pastoor. Ook wordt de belichting binnen en buiten het theater compleet geel en blauw.

Popzaal de Effenaar in Eindhoven heeft ook plannen, maar redt het niet om die voor de landelijke actie gereed te hebben: ,,Zeker willen we meedoen, maar er moet nog flink wat worden geregeld, dus dat wordt ergens half maart”, aldus een woordvoerder.