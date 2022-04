Dapper boek Anna van der Kruis mist zeggingskracht

De uit Heeze afkomstige schrijfster Anna van der Kruis schreef ‘821 mensen die er ook toen doen,’ een boek vol naamloze portretten. Het boek leest als een labyrint, en voor de lezer is het niet eenvoudig, of misschien wel onmogelijk, om een doorgang te vinden.

In 2003 studeerde Van der Kruis (1981) af aan de schrijfopleiding van de HKU. Ze schreef daarna onder andere voor toneel en hoorspel en korte verhalen. Dit boek is haar debuut. Volgens de kaft is het een roman, maar de lijnen of ontwikkelingen die een boek tot een roman maken, zijn in dit boek lastig terug te vinden. Een experiment dus, want van der Kruis toont dia’s van mensen en het is aan de lezer om hier een verhaal mee te leggen.

Herkenbare pijn

Van der Kruis heeft een sobere stijl, die bijna meedogenloos maar ook monotoon is. Dit maakt dat de portretten eentonig in elkaar overlopen, zonder zichtbare samenhang in de verhaallijn. In combinatie met de gekozen vorm, is het lastig mee te voelen met de anonieme mensen die Van der Kruis portretteert. Terwijl ze toch schrijft over herkenbare pijn en hoop en ‘over mensen die hun zwaarte dapper dragen.’ Ze reikt te weinig aan om de verhalen van de personages invoelbaar te maken.

Quote Sommige portretten zijn intrige­rend, meer levendig, en vragen om een vervolg

Van der Kruis schrijft met een soort ingehouden woede, of misschien wel berusting; ‘Toen hij ziek werd en door de artsen in het ziekenhuis werd opgegeven, besloot ze dat ze hem nog één vraag wilde stellen. Papa, zei ze, nu je mij kent, nu je mij hebt, kun je dan met terugwerkende kracht toch zeggen dat je me had willen hebben? Nee, zei hij.’

Teveel hetzelfde

Sommige portretten zijn intrigerend, meer levendig, en vragen om een vervolg. Zoals het stukje over de vrouw die in een webshop werkt en ongevraagd vijf keer hetzelfde boek naar een mannelijke klant laat sturen. Nadat hij een aantal klachten indient, leest de klant het boek toch. Hij moet ervan huilen. De vrouw van de webshop wordt ontslagen. De klant duikt weer op, ergens in een volgend fragment, en verdwijnt dan. Mogelijk figureren de hoofdpersonen uit dit portret ergens verder in het boek nog een keer, maar het is lastig ze te herkennen.

Misschien is ook dat wel het euvel van dit boek. De personages lijken teveel op elkaar. Zoals we in onze pijn en hoop misschien allemaal op elkaar lijken, maar tegelijkertijd anders zijn. In dit boek is het teveel van hetzelfde.

Het is een dapper boek. Van der Kruis heeft zeker talent. Maar er is meer nodig om van een boek een goede roman te maken. Meer samenhang tussen de fragmenten bijvoorbeeld of meer onderscheid in de gevoelswereld van de personages. Het boek mist nu zeggingskracht.

Anna van der Kruis, 821 mensen die er ook toen doen, Uitgeverij Orlando, Amsterdam, ISBN 978 90 831714 5 6.