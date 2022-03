De aquarel laat zich moeizaam temmen

recensieTwaalf Nederlandse kunstenaars laten in de Cacaofabriek in Helmond zien hoe rijk de wereld van de aquarel wel niet is. Het is een heel diverse, aangename tentoonstelling.

In de week dat er een onbekende aquarel van Piet Mondriaan werd gepresenteerd - van een Brabantse schuur nog wel - is in de Cacaofabriek in Helmond de tentoonstelling ‘Aquavit’ geopend. Daarin wordt werk gepresenteerd van twaalf Nederlandse kunstenaars die samen een breed en boeiend verhaal vertellen over dat lastige medium.

Want het lijkt simpel: een stuk (aquarel)papier, wat verf, een penseel, wat water uiteraard en hoppa: schilderen maar; het resultaat is altijd goed. Niets is minder waar. Op de eerste plaats omdat een penseelstreek met waterverf op dat dikke - al dan niet natte - papier onherroepelijk is. Met krijt of potlood is er meestal nog wel iets aan te passen, door over het ‘mislukte’ deel te tekenen, of door gebruik te maken van een doezelaar of gum (eigenlijk een doodzonde…). En ook met acryl- of olieverf zijn er allerhande foefjes om niet goed gepenseelde delen te verbeteren.

Helderheid

Met waterverf kan dat niet: eenmaal die streek gezet, is die definitief. Ga je er toch nog eens overheen, dan is de dan ontstane kleur meestal al zijn helderheid kwijt, en dat is nu juist een van de belangrijkste kwaliteiten van de aquarel. Of je moet die ‘vuile’ kleuren doelbewust aanbrengen, dat kan natuurlijk ook.

Nóg een reden waarom het maken van een aquarel zo hondsmoeilijk is: je moet op tijd weten te stoppen. Nu is dat altijd wel een heikel punt bij het maken van een kunstwerk, maar bij het aquarelleren vergt het ongelooflijk veel discipline en lef om te zeggen: en nú is het klaar. En dan is er nog het durven toelaten van toevalligheden. Want dat druppeltje rode waterverf dat op het blauwe deel viel, dat was misschien niet de bedoeling, maar resulteerde wel in een prachtig subtiel deel van het schilderij.

Wie bij aquarel denkt aan de immer verbluffende exemplaren van William Turner of de al even fraaie exemplaren van Albrecht Dürer of - dichter bij huis - Isaac Israëls, wordt in Helmond verrast door de brede waaier aan aquarelwerken.

Vluchtelingen

Indrukwekkend zijn de twee series die Nour-Eddine Jarram laat zien. In de reeks ‘En plein soleil’ penseelt de man uit Enschede in zwarte, grijze, en paarsige tonen de ellende rond vluchtelingen. In bootjes, op een kade, roepend, huilend en schreeuwend. Bekende beelden, maar actueler dan ooit en misschien wel door de schilderstijl van Jarram - hij laat net genoeg toevalligheden toe - zijn de bladen breekbaarder dan ooit. Hoe dan ook komen ze kneiterhard binnen.

Nan Groot Antink verblijft elk jaar wel even in Venetië en mag dan graag elke dag een wandeling maken, onder meer om te turen in het water. Haar serie ‘Studies van leven in de lagune’ uit 2003 komt daaruit voort. Grote, adembenemende schilderijen zijn het waarin je - op afstand - onmiddellijk de drijvende, dansende wieren herkent. Met je neus (bijna) op het papier zie je duizelingwekkende kleuren in elkaar overvloeien. Prachtige aardse tinten, van gebrande sienna’s tot gruizige zwarten; zoals altijd door de Eindhovense zelf gemaakt.

Een wand van de Cacaofabriek is helemaal vrijgemaakt voor tientallen, kleinere, waterverven van Paul Faassen en dat is een aandoenlijke volière geworden, vol grijze en zwarte vogels, met grappige kuifjes en minuscule pootjes. En ook Faassen heeft lef, want als geen ander geeft hij lucht aan toeval.

Aquavit: hedendaagse aquarellen van Jolanda Schouten, Pauls Faassen, Aline Thomassen, Arno Kramer, Henri Jacobs, Maria Roosen, Nan Groot Antink, Joris Geurts, Caren van Herwaarden, Ina van Zyl, Q.S. Serafijn en Nour-Eddine Jarram. Cacaofabriek, Helmond. Tot 29 mei. Open: elke dag 13-17 uur.

'Studies van leven in de lagune IX', 2003, Nan Groot Antink.