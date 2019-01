De Baronie in Cranendonck krijgt gestalte

Wethouder Frans Kuppens (CDA, Baronie) wil niet spreken van een winnaar. ,,Dat betekent dat de andere verliezers zouden zijn en zo wil ik dat niet zien. In alle vijf ingeleverde ontwerpen zitten bruikbare elementen”, zegt Kuppens.

Drie Nederlandse bureaus, één uit Italië en één uit China hebben een ontwerp voor het gebied rond het kasteeltje Cranendonck ingeleverd. Volgens de jury past het winnende plan het best bij de inrichting van het gebied zoals de gemeente en het team Happy Fuel en Phidias dat voor ogen hebben. In ‘The Broek of Cranendonck’ wordt rekening gehouden met de wateroverlast, waar het gebied in natte tijden mee te maken heeft. De plannenmakers laten de Aa meer meanderen en krijgt een aftakking rond de kasteelruïne. Door het verleggen van dammetjes en sluizen wordt het gebied nabij het kasteeltje meer vernat. Het wordt er moerassiger, vandaar de naam ‘Broek’ in de titel van het plan.

Boomsoorten

Niet alle boomsoorten kunnen tegen die vernatting. Bomen zullen verdwijnen, andere bomen, zoals elzen, die beter bestand zijn tegen nattigheid, komen er voor in de plaats. De plannenmakers denken daardoor ook meer diversiteit voor wat betreft flora en fauna te kunnen realiseren. De zorg dat er dan nog meer muggen en dazen naar het gebied trekken dan nu al het geval is, is bekend bij de gemeente. ,,Daarom onderzoekt de universiteit van Wageningen op ons verzoek hoe die overlast op natuurlijke wijze kan worden tegengegaan”, aldus Kuppens.

Knuppelpaden door het moerassige gebied moeten ervoor zorgen dat wandelaars droge voeten houden. In het winnende ontwerp zijn ook enkele nieuwe woningen opgenomen. Die zouden kunnen worden gebouwd op de plek waar nu nog kantoorgebouwen staan van het voormalige gemeentehuis. In de gebouwen van de voormalige proefboerderij wordt een informatiecentrum voorzien, met informatie over het gebied en over het thema ‘water’. B+B en KettingHuls willen ook meer bomen planten aan de westkant van de Van Schoonvorstlaan.

Experimentele tuinen

Verder is er ruimte voor experimentele tuinen. Dat het ontwerp ‘The Broek of Cranendonck’ winnaar van de ontwerpwedstrijd was, betekent niet dat het plan een-op-een wordt overgenomen. ,,Het dient als een blauwdruk. Een aantal initiatieven die al zijn aangemeld moeten hiermee verweven worden. Ook het plan ‘Magisch Cranendonck’ waar we samen met de provincie mee bezig zijn, moet een plek krijgen.