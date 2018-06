De Cacaofabriek in Helmond weigert kunstwerk over Allah

HELMOND - De Cacaofabriek in Helmond heeft een kunstwerk op voorhand geweigerd, omdat moslims er mogelijk aanstoot aan nemen. Kunstenaar Jordy Koevoets is woedend op de culturele instelling.

De expositie van Jordy Koevoets in De Cacaofabriek is er nooit gekomen, omdat de directie een van zijn kunstwerken heeft geweigerd. Met een 'korte, niet beledigende tekst' over Allah wilde de Bredase kunstenaar bezoekers van de tentoonstelling prikkelen. Mensen zouden op basis van die tekst hun eigen beeld van Allah kunnen vormen. In de islam wordt het als godslastering gezien om Allah af te beelden.

Uiteindelijk kwam de tekst er nooit. Het werk van Koevoets werd namelijk op voorhand geweigerd door De Cacaofabriek. De beeldend kunstenaar begrijpt niets van die beslissing. ,,Ze wilden me juist hebben vanwege mijn kritische noot en tegendraadse houding. Ze wisten wat ze konden verwachten", zegt Koevoets. ,,Ze hadden me vooraf moeten vertellen dat de belangen van het publiek op de eerste plaats komen. Dan had ik bij het eerste telefoontje al meteen bedankt voor deelname."

Effect

De kunstenaar weigerde vervolgens op zijn beurt om andere werken tentoon te stellen. De Cacaofabriek heeft de geplande expositie, waaraan ook andere kunstenaars meededen, geschrapt. Directeur Jochem Otten laat weten dat De Cacaofabriek een gesubsidieerde organisatie is. ,,We hebben de opdracht om er als cultuurtempel voor iedereen te zijn. Daarom werken we momenteel aan ideeën en plannen om doelgroepen die we nog minder zien, zoals moslims, beter te verbinden met De Cacaofabriek. Dit tekstwerk zou juist een tegenovergesteld effect teweeg kunnen brengen."