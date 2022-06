De heerlijke kronkels van Merel Morre

Waar schrijf je het liefst?

,,In mijn werkkamer, aan een bureau, op m’n laptop. Een behoorlijk kantoorachtige plek, inderdaad, maar daar werk ik het best. Dus nee, geen schrijfblokje in m’n jas of op m’n nachtkastje, dat is wel een heel mooi romantische beeld, maar dat is niet zo. Maar op dat kastje ligt wel mijn telefoon, dus losse flodders, halve zinnetjes waarvan ik weet: daar wil nog iets mee, die zet ik in m’n telefoon.”

Klopt het als ik zeg dat Merel Morre op een speelse manier clichés ontkracht?

Lacht, en dan: ,,Soms, ja - denk ik. Waarbij ik me gelijk bedenk dat in het ontkrachten ook al wel de bevestiging van het cliché zit. Het voelt niet alsof ik altijd dingen omver gooi, want het andere is vaak ook waar. Maar, spelen met clichés doe ik inderdaad heel graag.”

Wat vind je belangrijker, inhoud of kadans?

,,Oef!” Inhoud, toch. Want de kadans, dat lukt daarna dan toch wel weer.”

Merel Morre heeft heerlijke kronkels in haar hoofd.

,,Ja, dat klopt.”

En is dat een kwestie van een luikje open zetten of is dat aangeboren?

,,Ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad. Op een eigen manier naar dingen kijken, daar zijn verhalen over bekend in de familie; dat zit er dus ‘gewoon’ in. En ja, op school vond ik Nederlands een fijn vak, ofschoon ik toen nog niet wist dat ik er later iets mee zou gaan doen. Maar ik kwam er wel goed mee weg.”

Steeds meer werk van jou is present in de openbare ruimte, zoals onlangs in Helmond. Vind je dat van belang?

,,Nou, ik vind het in ieder geval heel leuk en een eer. Ik onderneem er zelf geen actie op, ik word gevraagd voor dergelijke opdrachten. Het is natuurlijk wel heel tof dat dichtwerk - van wie dan ook - steeds vaker in de openbare ruimte verschijnt; in die zin is het inderdaad belangrijk.”

In hoeverre verschilt de nieuwe bundel met je eerdere uitgaven?

,,Niet veel. Ik heb wel voor mezelf de lat weer wat hoger gelegd. Ik vond het fijn om te kijken in hoeverre ik op een meer verhalende manier kan dichten. Kijken of zinnen wat meer kunnen doorlopen en iets minder dichten op de vorm of het ritme. Ik ben mezelf iets meer gaan stretchen om te zien welke vormen ik kan gebruiken. Ja, dat was best een zoektocht soms.”

Welk gedicht in de nieuwe bundel moeten we in ieder geval lezen?

,,Oei.” Stil, dan: ,,Mag ik dat later even appen?”

Na een half uurtje: Het gedicht ‘Zijn we al een beetje verder’.

‘Wat na het grijpen ligt’, Merel Morre. Uitgeverij Palmslag, Groningen. ISBN: 9789493245471.