De parade van gebroken dromen, elke avond opnieuw

Theater op de Parade is doorspekt met ragfijne humor, waarin we vooral lachen om de absurditeit van het leven. Ooit begonnen als reizend theaterfestival Boulevard of Broken Dreams, en eigenlijk is dat wellicht nog steeds de beste typering: dromen terwijl je weet dat die ooit als een zeepbel uit elkaar zullen spatten. Even de illusie flink opstoken, om daarna weer bruut te landen in de realiteit die zoveel weerbarstige kanten heeft.

Poffertjes-lucht

Je moet je eigen menu samenstellen op een avondje (of middag) Parade, of je spreidt het over een paar dagen. Tussen de poffertjes-lucht en het uitbundige zwieren in de zweefmolen zag ik drie voorstellingen, die allemaal ongeveer een half uur in beslag nemen.

Voor een tent vol kinderen en hun ouders speelt Oortwolk het droefgeestige verhaaltje van Toon Tellegen over Spitsmuis die maar niet snapt waarom zijn beste vriend Eekhoorn niet boos op hem wil worden, terwijl Spitsmuis toch zeker niet op de verjaardag van Eekhoorn is geweest. De wereld op zijn kop, want wie wil er nou dat zijn beste vriend boos op hem wordt? Lonne Gosling en Suzanne van der Horst spelen fantastisch maar vergeten de kinderen in het begin al meteen in het spel te trekken, waardoor het podium het podium blijft. En dat terwijl de Parade bij uitstek de plek is om er samen een gezellig feestje van te maken.

Mallemolen

Dat weet Terts Brinkhoff als oprichter van de Parade als geen ander; bij De Navertellers, waar hij deel van uitmaakt, begint het feestje al voor de tent. En de act over bijna dood zijn, voorzien een royale saus van met leven doordrenkte muziek, brengt je vol in de mallemolen van levensbedreigende ziektes en ander ongemak.

Tarik Moree en Tim Olivier Somer weten de illusies in Het Wim Sonneveld-complex in een revue-achtige sfeer vakkundig op te roepen, om ze daarna finaal door te prikken voor de wereld waarin alle onschuld is verdwenen; de wereld waarin wij hen nu moeten zien uit te houden. Reserveer dus uw zwoele zomeravond en geniet van de gebroken dromen nu het nog kan.

Gezien: zo 19 jun kindertheater Oortwolk met Behoorlijk boos, ma 20 jun De Navertellers en Tarik Moree & Tim Olivier Somer met Het Wim Sonneveld-complex. De Parade is nog tot en met zo 26 jun te zien op het terrein naast het Parktheater. www.deparade.nl.

Volledig scherm De Parade in Eindhoven met de Zeef en uiteraard de Parademeisjes. © Rene Manders/DCI Media