De Schalm: Een theater voor iedereen

Theater De SchalmToegankelijkheid is een onderwerp dat niet meer weg te denken is in de maatschappij. Ook Theater de Schalm richt zich op het bieden van een toegankelijk theaterprogramma voor iedereen. Sjoert Bossers, directeur van Theater de Schalm, vertelt hoe ze dit doen.

Wat is en doet De Schalm?

‘’De Schalm is een middelgroot theater, gelegen in het hart van Veldhoven in het midden van de Brainportregio, met een uitgebreid professioneel theaterprogramma en een rijk verenigingsleven. Zo zijn lokale harmonieën, toneelverenigingen, koren en dansscholen hier kind aan huis.’’

Is het theater toegankelijk voor iedereen?

‘’De uitdaging van het theater, en eigenlijk iedere culturele instelling, is om voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te zijn. En dat is waar wij voor gaan met ons team. En we willen vooral het ‘zelf’ mee kunnen doen stimuleren.’’

Hoe geeft het theater invulling aan verschillende doelgroepen?

‘’Om een voorbeeld te geven: we hebben onlangs enkele pilots gedaan waarbij we mensen die slechtziend zijn extra wilden ondersteunen. Dat gaat via een blindentolk. De bezoekers krijgen dan vooraf de gelegenheid om het decor en kostuums te ‘zien’ door te voelen en alvast de stemmen te horen van de verschillende acteurs. Vervolgens krijgt men via audiodescriptie, een speciale geluidsverbinding, live-vertaling van wat er gebeurt qua beweging, emotie en non-verbale communicatie in de voorstelling. Dat geeft een enorme verrijking. Hetzelfde gebeurt ook bij mensen met een gehoorbeperking. Voor hen zijn er gebarentolken aanwezig die de dynamiek, intensiteit en emotie van muziek in combinatie met tekst kunnen overbrengen. Fantastisch om te zien en natuurlijk een enorme toevoeging aan de beleving ook voor deze bezoekers.

Hoe ziet de toekomst van De Schalm eruit?

‘’We zien het toegankelijk worden voor iedereen als een doorlopend proces. Overigens niet wij alleen. Dat doen we samen met collega culturele instellingen hier in Veldhoven, maar ook met Wonka p, een samenwerking tussen zes podia in de regio. Binnen de verschillende samenwerkingen steken we veel tijd en energie om de speciale projecten in het kader van toegankelijkheid voor elkaar te krijgen.

Het is belangrijk te blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden en goede samenwerkingen. De plannen om de culturele hotspot hier in Veldhoven te realiseren zijn in een vergevorderd stadium. Deze volgende stap zou zomaar de maatschappelijke betekenis enorm kunnen vergoten en de drempel om te komen substantieel kunnen verlagen.’’

De afsluitende zin van het theater is: ‘Zie je in De Schalm!’ Waarom deze zin?

‘’Het heeft een dubbele betekenis. Het betekent letterlijk: ga je ontmoeten in De Schalm, je wordt gezien. En ‘Zie je in De Schalm’ verwijst ook naar dat wat er letterlijk plaatsvindt in De Schalm. Dat zijn al die mooie voorstellingen en belangrijke evenementen. En dat alles zie je zomaar hier om de hoek in De Schalm, hoe speciaal is dat!’’