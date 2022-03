De stad ontleed in woord en beeld

Vóór je de beeldgedichten op het Lichtplein op je in laat werken, doe je er goed aan om eerst de roltrap naar de bibliotheek te nemen en daar het onvolprezen boek Bezette Stad van Paul van Ostaijen door te bladeren. Enige kennis van het magistrale werk van de Antwerpenaar Van Ostaijen (1896-1928) is namelijk wel handig. Want de makers van de dertig beeldgedichten op het Lichtplein hebben zich laten inspireren door die bundel.

Kardinaal uitgefloten

De man uit Antwerpen schrijft Bezette Stad in 1920, niet in de Sinjorenstad, maar in Berlijn, waar hij samen met zijn vriendin Emma Clément naartoe is gevlucht, want de linkse Van Ostaijen schreef voor de activistische Vlaamse Courant en moest daarvoor de gevangenis in. Eerder had hij ook een kardinaal uitgefloten en ook daarvoor moest hij zitten. Om dat te voorkomen gaat hij in ballingschap in Berlijn. Maar daar raakt hij gefrustreerd en vervolgens in een diepe crisis. En maakt Bezette Stad, geënt op hetgeen hij in Antwerpen had meegemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. ‘maakt’, want de bundel, met zo’n dertig gedichten is een visueel kunstwerk met flarden van liedjes, advertenties en bijzondere typografie: het is een verre voorloper van spoken word of slam poetry. Van Ostaijen zelf noemde het ‘ritmiese typografie’.

De bundel - vormgegeven door de Vlaamse kunstenaar Oscar Jespers - was zijn tijd ver vooruit en geldt nu nog altijd als een van de belangrijkste Vlaamse dichtbundels ooit. De dichter zelf beschouwde de bundel als - ook voor hem - van groot belang: ‘Bezette Stad was een vergif, als tegengif gebruikt. Het nihilisme van Bezette Stad kureerde mij van een oneerlijkheid, die ik eerlijkheid waande, en van buitenlyriese hoge-borst-zetterij. Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dit is iemand die gedichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivenmelker duiven houdt.’

Tijdloos kunstwerk

Vorig jaar werd het bijna geheel intacte handschrift verworven door de Vlaamse Gemeenschap en is sindsdien te bekijken in het Letterenhuis in Antwerpen. Er werd naar veerluid 725.000 euro voor neergelegd, maar dat is luttel bedrag voor een kunstwerk dat tijdloos is. Want Bezette Stad gaat in eerste instantie over Antwerpen, maar kan net zo goed staan voor Kiev of welke andere belegerde of gebombardeerde stad dan ook.

Het is dan ook nogal een opdracht waarmee de twee organiserende stichtingen Watershed en Graphic Matters de zes woordkunstenaars en zes ontwerpers de wei in zijn gejaagd. De twaalf hebben zich eerst en voroal laten leiden door de bijzondere vormgeving van Van Ostaijens boek. Inhoudelijk rept vrijwel niemand over bezette steden, depressies of ander ongeluk. Juist niet: Jonathan Griffioen bijvoorbeeld heeft het over ‘een stationsklok die loopt als een dier’ en Joost Oomen verblijdt de kijker met zinnetjes als ‘Ik heb een fiets van licht’ en ‘Vrede en liefde’. Het werk van Oomen is vormgegeven door Pieter Boels en die lijkt te verlangen naar de posters uit de jaren zestig, niet alleen qua kleur, maar ook qua typografie.

Zou Jelle wellicht...?

Ronduit knap is het werk van Maud Vanhauwaert en Jelle Jespers. Omdat het span speelt met vormen; afhankelijk van de afstand tot het gedicht, kun je meer of minder lezen. Vormgever Jespers komt uit Antwerpen, net als zijn naamgenoot die Bezette Stad grafisch in elkaar stak. Zou Jelle wellicht een achterkleinzoon…? Ik heb het niet willen controleren. Sommige dingen zijn te mooi om te willen checken.

TYYYPOëzie, Van 5 tot 28 maart. Lichtplein (achter Witte Dame), Eindhoven. 10 maart, 20 uur, Optreden Joost oomen en Jonathan Grffioen, Bibliotheek Eindhoven. Meer info: www.tyyypoezie.online.

