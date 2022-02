De vrouw als priesteres op puntgave affiches in Steendrukmuseum Valkenswaard

Het museum in Valkenswaard maakte eerder een enorme klapper met de tentoonstelling rond Alphonse Mucha. Ondanks dat het vanwege corona vier maanden dicht moest, trok de presentatie van de Franse Art Nouveau-kunstenaar ruim 10.000 bezoekers, een record.

Inrichting verbeterd

Dat zou zomaar weer eens vlot verbroken kunnen worden, want de nieuwe tentoonstelling met werk van de Belg Privat-Livemont is minstens net zo aardig als die van zijn Franse collega. Komt bij: de inrichting van het museum is sterk verbeterd. Zo is de vaste opstelling nu een feit en is er nu een heldere tijdslijn van litho naar chip gemaakt en is er daarnaast een aparte, veel ruimere zaal voor wisseltentoonstellingen gerealiseerd.

Volledig scherm Affiche voor Helm Cacao (Cacaofabriek Helmond), 1899 van Privat-Livemont. © Stedelijk Museum Amsterdam

Was Mucha de onbetwiste koploper van de Franse affichekunst rond de vorige eeuwwisseling, die eer komt in België toe aan Henri Privat-Livemont. Waar daar in de architectuur Victor Horta de Art Nouveau op een hoger plan bracht en Henri van der Velde dat deed op het gebied van architectuur en meubels, Philippe Wolfers internationaal doorbrak met zijn juwelen, was de uit Schaarbeek afkomstige Privat-Livemont (1861-1936) de meester van de affichekunst.

Zweepslag-motieven

En dat terwijl hij was opgeleid als kunstenaar en eigenlijk bij toeval affichekunstenaar werd. Hij won in 1890 een wedstrijd voor een poster voor de Cercle Artistique de Schaerbeek. Meer opdrachten van die kunstkring volgden en stuk voor stuk zijn ze nadrukkelijk werken die je kunt scharen onder Art Nouveau. Zwierige lijnen - veel zweepslag-motieven - veel planten en bloemen, forse contourlijnen en gebruik van opvallend heldere kleuren (tegenover het wat gedempte koloriet van Mucha) en hét thema van veel van zijn werken: de vrouw. En dan niet ingetogen, haast devote vrouwen zoals de Fransman die vaak verbeeldde, maar veel realistischer (zijn echtgenote stond dikwijls model). Óf hij gaf de vrouw weer als een priesteres, zoals Lisette Almering-Strik, curator van de tentoonstelling het raak typeert in de catalogus.

Quote Pri­vat-Livemont kon ook met olieverf en potlood uitstekend uit de voeten: hij had een prachtig hand­schrift, met veel oog voor detail

Dat alles komt samen in de grote affiche voor de Wereldexpo in 1897 in Brussel. Rood en geel spat van de poster af, net als de als een godin weergegeven dame die met wapperende lokken de bezoekers naar het Jubelpark lokt.

Opvallend zijn de schilderijen en de tekening die ook zijn opgenomen in de expo, want die leren dat Privat-Livemont ook met olieverf en potlood uitstekend uit de voeten kon: een prachtig handschrift, met veel oog voor detail.

Privat-Livemont, art nouveau-meester van de Belgische affichekunst, Nederlands Steendrukmuseum, Oranje-Nassaustraat 8C, Valkenswaard. Open: din. t/m zon. van 13-17 uur. Tot 1 augustus.

Volledig scherm Affiche voor Absinthe Robette, Privat-Livemont, 1896. © AFJ Almering