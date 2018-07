Karlyn Derks uit Helmond over de Vierdaagse: Het is een virus

Oprichter eist rol terug bij Wish Outdoor

14:19 Medeoprichter Niels van Vijfeijken eist zijn oude rol als leidinggevende bij de organisatie van festival Wish Outdoor terug. Van Vijfeijken (32) zegt dat zijn voormalig compagnon Tim Klomp Bueters (36) de afspraken uit een schikking die het ruziënde duo eind 2016 is overeengekomen niet naleeft en zegt bovendien extra bewijs te hebben dat hij is belazerd. Volgens forensisch onderzoek dat hij liet uitvoeren heeft Klomp Bueters ten minste 3,5 ton contant geld uit kaart- en muntverkoop in eigen zak gestoken.