Derde brand in half jaar tijd bij Stichting Emmaus: ‘Is er iemand die een probleem heeft met ons?’

EINDHOVEN - Het kan nu bijna geen toeval meer zijn: donderdagnacht was het weer raak bij kringloopwinkel Emmaus aan de Genneperweg in Eindhoven. Opnieuw ging het vrachtwagentje van de stichting in vlammen op en de organisatie tast in het duister.

Hij werd bij elkaar gesprokkeld met een inzamelingsactie en stond dus pas een paar maanden op het terrein, nu staat het busje er net zo bij als de vorige: zwartgeblakerd en ingezakt. ,,Ik kon het bijna niet geloven toen ik het zag", vertelt Sonja Kawade, voorzitter van de stichting en bewoner van de woongroep die ook op het terrein gevestigd is. ,,Ik was met een andere bewoner onderweg terug van een verjaardag, en we zagen in de verte een bak licht van het terrein komen dat we eigenlijk al wel wisten hoe laat het was.”

Volledig scherm De brandweer kwam donderdagnacht ter plaatse om de vrachtwagen te blussen. © Nick LeBest De vrachtwagen stond dit keer aan de voorkant van het klooster, aan de kant waar alle mensen van de verschillende woongroepen slapen. ,,Doodeng”, gaat Kawade verder. ,,We hebben in alle haast iedereen wakker gemaakt. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

Brandstichter

Net als bij de twee vorige incidenten heeft de politie het vermoeden van brandstichting. Wie het op de woongroep gemunt kan hebben weet Kawade oprecht niet, zegt ze. De stichting is na een faillissement in 2018 en wat onenigheden binnen het vorige bestuur een bewogen periode ondergaan maar dat ligt volgens de huidige voorzitter achter de rug. ,,Bij de eerste brand dachten we nog aan een pyromaan maar nu vragen we ons wel af of er niet iemand is die een probleem met ons heeft.” De politie laat weten op zoek te gaan naar een verband tussen de drie branden.

Ze wil zich richten tot de brandstichter en vragen contact op te nemen. ,,Duidelijk heeft deze persoon meer hulp nodig dan wij. Als je iets dwars zit, schrijf ons of desnoods de landelijke organisatie een brief en we gaan met je in gesprek.”

Zware tijden

Het zijn al geen makkelijke jaren geweest voor Emmaus in Eindhoven, en in combinatie met de coronacrisis was het al helemaal zwaar. De branden riepen daarom ook de vraag op of ze nog wel door moesten gaan met de stichting. ,,We hebben het erover gehad, maar de bewoners willen zich niet laten kisten, dus we geven niet op. We zijn creatief genoeg om ook hier weer een oplossing op te vinden.”

De woonwerkgemeenschap leeft van de opbrengsten van de kringloopwinkel aan de Genneperweg, de winst van Emmaus gaat naar goede doelen in onder meer Afrika en India. Zolang de coronamaatregelen gelden is de winkel op woensdagen geopend van twee tot vier uur 's middags, en op zaterdag van tien tot één.