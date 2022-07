Design in Eindhoven: er mag best wel een tandje bij

Eindhoven omarmt design. Zeggen we. Dat hebben we de voorbije jaren zelfs zo vaak en zo hard geroepen dat we Eindhoven tot dé designstad van Nederland en soms zelfs van Noord-Europa hebben gebombardeerd. Maar, omarmen we in Eindhoven design echt? Dat valt nog behoorlijk tegen, zo maakten onder meer de vijf gesprekken duidelijk.

Zeker, een aantal dingen loopt gesmeerd. Zoals de Dutch Design Week, die staat als een huis. Maar, het is vaker gezegd: dat is één week in het jaar. In die derde week in oktober neemt design inderdaad de stad over en is die eerder genoemde titel meer dan terecht. Maar, nogmaals, dat geldt voor 9 van de 365 dagen die een jaar nu eenmaal telt. Die andere dagen is het in de breedte behoorlijk stil als het gaat om het beleven van design.

Design Open

Er is inmiddels wel een aantal podia waar je structureel design kunt zien. Yksi Expo is zo’n plek, net als De Kazerne, dat zich niet voor niets Home of Design noemt. En natuurlijk is er vanaf september eindelijk weer eens een serieuze tentoonstelling te zien in het Evoluon, als Next Nature Network de presentatie ‘Retrofuture - over de toekomst van gisteren’ opent.

Ook een initiatief als Design Open, waarbij een groeiend aantal designstudio’s en presentatieplekken een aantal keren per jaar een paar dagen de deuren openen, is prima, maar toch eerst en vooral bedoeld voor de professionele bezoeker.

Quote Mag design alsje­blieft inmiddels wat hoger in dat TDK-vaan­del worden geplaatst?

Struikelen we daarmee over design in de stad of de regio? Nee, zeker niet. Moet dat dan? Wél als je design als een van de drie troeven hoog in het vaandel van de stad hebt gezet. Design, naast Technologie en Kennis. Die andere twee voeren in alle opzichten de boventoon. Niks mis mee, maar mag design alsjeblieft inmiddels wat hoger in dat vaandel worden gehesen?

Zichtbaar maken

Waarom is er wel een particulier die Maarten Baas vraagt een sculptuur te maken op het plein voor zijn nieuwe complex DomusDela en is er geen structureel gemeentelijk beleid dat daarin voorziet? Dat er op de juiste plekken, serieuze opdrachten worden verstrekt. Datzelfde geldt overigens ook voor Brainport. Het zou voor die organisatie net zo logisch moeten zijn om op het shirt van de PSV-voetballers te staan, als dat werk wordt gemaakt van design in de stad: Eindhoven Design District, dat mag nu eindelijk wel eens een keer echt goed zichtbaar worden gemaakt.

Volledig scherm Maarten Baas en zijn installatie voor DomusDela. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Een ontmoetingsplaats, voor discussies, lezingen, ontmoetingen. Dat doet Stichting Cultuur Eindhoven op gezette tijden. Zoals dat ook gebeurt in De Kazerne, maar dat mag allemaal wel wat zwaarder worden opgetuigd. Logisch als daarvoor gemeentelijke middelen worden uitgetrokken, zoals bijvoorbeeld Designplatform Rotterdam voor min of meer vergelijkbare activiteiten jaarlijks 90.000 euro ontvangt. Misschien is het wel tijd om zoiets als Design Platform Eindhoven 2.0 in het leven te roepen.

Quote Het kersverse atelierbe­leid loopt hopeloos achter de feiten aan

Ateliers, veel meer ateliers moeten er komen en rap ook, anders begint een leegloop naar allerhande steden in en buiten Nederland zoals we dat begin jaren negentig ook al eens zagen gebeuren. Simpelweg omdat andere steden er een beter atelierbeleid op na houden. Vind je het als gemeente Eindhoven van belang dat ontwerpers hier blijven? Dan moet je daar als gemeente iets voor doen, zo simpel is het. Wat nu gebeurt, is volstrekt onvoldoende. Ook het kersverse atelierbeleid loopt hopeloos achter de feiten aan: denken we nu echt dat die tientallen ‘nieuwe’ ateliers de boel gaan redden?

En een regelrechte ramp dreigt als binnen enkele jaren Sectie-C wordt herontwikkeld en de ruim 270 ontwerprers en andere makers die daar nu een plek hebben weg moeten. Huidige gebruikers kijken nu al naar alternatieven. En die zijn binnen Eindhoven niet te vinden.

Aangename ervaringen

Rauwe plekken, waar van alles mag en dus ontstaat, die worden ook node gemist. Ze zijn essentieel als je een volwassen designbeleid wilt voeren. Want in die rauwe plekken wordt geëxperimenteerd en wordt zo de humuslaag gevormd van de designgemeenschap. Ruimtes zijn ook nodig om designwinkels, ateliers of werkplaatsen te huisvesten, bij voorkeur in de plinten van nieuwbouw, anders dan er de honderdste kledingzaak in onder te brengen. Dat betaalt zich uit, niet in harde valuta, maar wel in aangename ervaringen en daardoor terugkeer van tevreden bezoekers.

Volledig scherm Sectie-C, met flink wat ateliers en werkplekken, maar er mogen er veel meer bijin Eindhoven. © Bert Jansen/DCI Media

En zet op gemeentelijke afdelingen designers in, zoals nu al gebeurt in Helsinki. Tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Want designers, dat zijn slimme denkers en doeners en tot heel veel in staat.

En waarom is er eigenlijk wel een provinciale, maar geen Eindhovense designprijs? En waarom wordt Eindhovense vormgevers niet gevraagd een gemeentelijk (relatie)geschenk te ontwerpen, elk jaar een andere? Wat net zo hard geldt voor Brainport.

Hoopvolle dingen

Kortom, er mag wel een tandje bij voor we ons met recht de designstad van Nederland mogen noemen. Saskia Lammers, de kersverse wethouder voor onder meer design, wacht een klus. Wat helpt: zij heeft hart voor en kennis van kunst en cultuur. Bovendien staan er in het al even verse coalitieakkoord hoopvolle dingen. Dus - vrij naar Reve - dapper voorwaarts!