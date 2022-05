Designprijs voor schoenen van touw

We moeten dingen meer in eigen hand houden, vindt ontwerper Ruben Warnshuis, die met zijn project rond de productie van schoenen, de derde Kazerne Design Award won.

Het is een aanmoedigingsprijs voor recent afgestudeerden van Design Academy Eindhoven (DAE). De winnaar exposeert bij De Kazerne en ontvangt daarnaast een bedrag van 5.000 euro.

Het prijswinnende project ‘Industrial Devolution: The Workshop’ is eigenlijk een fabriekje, bestaande uit vier werktafels waarop met allerhande materiaal en gereedschap handmatig schoenen kunnen worden gemaakt. Binnen één dag is daarmee een schoen te fabriceren dankzij een door Warnshuis uitgedokterd weefsysteem. De schoen wordt opgebouwd uit touw (‘mijn overgrootvader was touwslager’) en stukjes hout, voor de zool. Warnshuis onderzoekt nu of hij die zool ook van papierklei kan maken.

Apathie

,,Er is steeds meer afstand tussen consumenten en procenten”, zegt de ontwerper en precies dat was voor hem aanleiding om het project op te starten. ,,Die afstand - want wie weet nu nog waar precies welk product wordt gemaakt? - zorgt voor apathie. Omdat we toch geen invloed hebben over hoe onze telefoons eruit zien, vinden we het allemaal wel oké.” Warnshuis probeerde uit te zoeken hoe hij die afstand kleiner kon maken. En kwam uit bij een schoen: ,,Omdat die tegenwoordig heel high-tech worden ontworpen terwijl dat helemaal niet nodig is en omdat het een perfect object is om identiteit aan te ontlenen.”

Warnshuis project ‘Industrial Devolution: The Workshop’ wordt inmiddels goed opgepikt, is niet alleen te zien in De Kazerne, maar ook tijdens de komende Object Rotterdam, op de presentatie van de DAE in Milaan en tijdens het openingsweekend van het nieuwe Schoenenkwartier (het voormalige schoenenmuseum) in Waalwijk.

Quote Het doel is om uiteinde­lijk schoenen te maken die verkocht kunnen worden Ruben Warnshuis, Ontwerper

En hoe nu verder? Warnshuis: ,,Ik presenteer het nu heel veel. Het doel is om met lokale materialen verschillende schoenen te maken en uiteindelijk om van de functionele prototypes die ik nu maak, schoenen te maken die verkocht kunnen worden.”

Ambacht

Annemoon Geurts, creatief directeur van De Kazerne, vormde samen met ontwerpers Kiki van Eijk en Anne Ligtenberg de jury: ,,Het project van Ruben is buitengewoon relevant want het gaat in op zelfredzaamheid, zet daarnaast op een sympathieke manier het ambachtelijke op de voorgrond en - belangrijk - is een goed voorbeeld om van globaal naar meer lokaal te gaan als het gaat om productieprocessen. En, tot slot: het zijn ook nog eens prachtige schoenen.”

Kazerne Design Award 2022, Kazerne, Paradijslaan 2-8, Eindhoven.

Volledig scherm Enkele van de schoenen - gemaakt van touw - onderdeel van het project Industrial Devolution.