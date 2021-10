Deurnese fabrikant elektrische bussen Ebusco maakt succesvolle beursgang: aandeel sluit licht hoger

Toon ligt al maanden met gemeente in de clinch over stoeprand voor zijn honderd jaar oude woning: ‘Ze trillen m'n huis kapot’

14:22 BEST - Woest is 'ie, Bestenaar Toon van der Rijt. Door de aanleg van een nieuwe, hogere stoeprand voor de deur vreest hij voor scheuren in zijn ruim honderd jaar oude woning. Zeker nu de gemeente zijn oprit opnieuw wil bestraten om die te laten aansluiten op het trottoir. ,,Ik laat hier de boel toch niet kapot trillen?”