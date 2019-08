Deurnese Nacht van het Witte Doek groeit en groeit

Zonnende man ‘zomaar in gezicht geschopt’ bij strandband Nederheide in Milheeze

16:51 MILHEEZE - Een man is zaterdagmiddag in zijn gezicht geschopt door een voorbijganger terwijl hij op een strandlaken lag bij strandbad Nederheide in Milheeze. De man raakte daardoor gewond en moest behandeld worden met zes hechtingen in zijn gezicht. De dader is nog spoorloos.