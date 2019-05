Deze week beginnen de eindexamens: 5 belangrijke vragen beantwoord

Wanneer vinden de centrale eindexamens plaats?

Het allereerste eindexamen vindt plaats op donderdag 9 mei. Zo beginnen vmbo’ers met biologie en/of Nederlands en starten vwo’ers met Grieks en/of scheikunde. Scholieren op het vmbo zijn als eerste klaar: zij eindigen op woensdag 22 mei. Havisten en vwo’ers gaan een dag langer door en eindigen precies twee weken later op donderdag 23 mei. Heb je een herkansing te pakken? Dan moet je tussen 17 en 20 juni nog aan de bak.

Op welke dag hoor je of je geslaagd bent?

Na het maken van de examens wil je niets liever dan je schooltas aan de vlaggenmast hangen en vieren dat je geslaagd bent. Maar wanneer hoor je nou precies of je geslaagd bent, of niet? Na het afronden van je laatste examen, moet je de zenuwen nog even in bedwang houden. Na drie weken, op 12 juni, wordt de normering bekend gemaakt en hoor jij of je geslaagd of gezakt bent en of dat je eventueel nog een herkansing moet maken. Op welk tijdstip je dit precies hoort, is per school afhankelijk.

Met welke cijferlijst ben je geslaagd?

Tussen slagen en zakken zit slechts 0,1 punt verschil. Met een gemiddeld cijfer van 5,5 of hoger ben je geslaagd en met een 5,4 of lager ben je gezakt. Met alleen een goed gemiddelde ben je er echter nog niet. Op het vwo en havo slaag je wanneer je gemiddelde van al je eindcijfers een 6 of hoger is én je een voldoende hebt voor je combinatiecijfer. Doe je eindexamens op het vmbo? In de richting TL/GL moet je gemiddelde een 6 of hoger zijn, moet je voor Nederlands een 5 of hoger halen en moet je een voldoende halen voor lichamelijke opvoeding, het kunstvak en het sectorwerkstuk. In de richting BB en KB slaag je wanneer je het beroepsgerichte programma afrond met een 6 of hoger en je voor Nederlands ook een 6 of hoger haalt. Daarnaast geldt dat alle scholieren de rekentoets gemaakt moeten hebben, al heeft het cijfer geen invloed op je cijferlijst.

Waar kan je het beste studeren?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat begint met studeren. Om dat nou altijd binnen dezelfde vier muren te doen, is niet goed voor je concentratie. Gelukkig zijn er in Brabant genoeg plekken om buitenshuis aan de slag te gaan. Wat dacht je van de bibliotheek, zoals De Bibliotheek Eindhoven? Of je kiest voor een koffie- of broodjeszaak als Bagels & Beans, dat meerdere vestigingen in Brabant heeft. Door je eigen bureau om te ruilen voor een nieuwe omgeving, heb je geen last van afleidende factoren die je van je werk afhouden.

Wat mag je meenemen tijdens het eindexamen?