Diecke Demming uit Helmond in ‘Je zal het maar hebben’: ‘Ik ben anders, dat weet ik’

Brand in bedrijfs­pand Van Vijfeijken in Someren-Eind

22:43 SOMEREN - In een bedrijfspand van Van Vijfeijken aan de Kanaaldijk-Zuid in Someren-Eind is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer, die met groot materiaal ter plaatse kwam, kon de brand snel blussen waardoor de schade beperkt is gebleven.