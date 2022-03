Dirigent Cees Wouters: ‘De Matthäus Passion is menselijker, de Johannes meer filosofischer’

Twee jaar was er doodse stilte in Passieland, komende weken staan veel koren weer op scherp want de passies van Johann Sebastian Bach mogen weer.

In 2019 was er ontzetting vanwege al de gecancelde passies en een jaar later had niemand kunnen denken dat er nóg niets van zou komen. Maar nu: een koorlid van Kempenkoor, dat de Matthäus Passion binnenkort uitvoert in de Petrusbasiliek in Oirschot, merkte op dat bij de helft van de koorleden tijdens de eerste repetitie de tranen in de ogen stonden. Van blijdschap. En voor dirigent Cees Wouters wordt het na twee jaar ‘weer Pasen’. Ofschoon hij zich nog wel zorgen maakt: ,,Er zijn nog veel mensen ziek, ik maak momenteel een lijstje van zangers op wie ik kan terugvallen als de nood aan de man komt.”

Traditie

Nederland is een Passieland. Volgens de passiebarometer van Zing Magazine staat de teller dit jaar op circa tweehonderd. Veel, maar nog altijd vijftig minder dan in 2019, toen niemand nog van Covid 19 had gehoord. De verhouding Matthäus/Johannes is ongeveer gelijk gebleven: tachtig procent tegen twintig. Nederland is het enige land dat deze passie-traditie heeft. In andere landen worden de Bach-passies ook uitgevoerd, maar nergens zo vaak als hier.

De Nederlandse dirigent Cees Wouters en de Belgische tenor (evangelist) Jan Van Elsacker, die in deze regio al jaren samen de Matthhäus en Johannes Passie doen, vermoeden dat dit te maken heeft met de protestantse achtergrond van Nederland, waar Luther en Calvijn hun sporen nalieten.

Honderd jaar geleden werd de Matthäus Passion voor de eerste keer uitgevoerd in de Grote Kerk in Naarden, een traditie was geboren. ,,Ik vermoed ook sterk dat het een financiële kwestie is”, zegt Van Elsacker. ,,Belgische koren hebben veel minder geld dan Nederlandse, waar Nederlandse koren contributie betalen is de bijdrage van de Belgische koorleden nihil. En een goede Matthäus kost nou eenmaal geld.”

Paplepel

Mocht je rond deze tijd van het jaar eens denken, ‘O jee, daar komen ze weer, de Bachpassies’, na een gesprek met Wouters en Van Elsacker ben je genezen van die gedachte. Beiden grootgebracht in een volbloed katholiek gezin, kregen ze het lijdensverhaal en de bijbehorende rituelen met de paplepel ingegoten. En - hoewel niet meer traditioneel gelovig - hebben ze nog steeds passie voor de Passies.

Voor beide heren is deze tijd muzikaal gezien de mooiste tijd van het jaar. Van Elsacker: ,,Ik zing de Matthäus dit jaar twaalf keer, ik weet zeker dat ik me na Goede Vrijdag verdrietig voel omdat het allemaal weer voorbij is.” Voor Wouters geldt hetzelfde, de Bach-passies zijn de meest ontroerende werken die hij kent. Van Elsacker: ,,Ik zing met regelmaat de Messiah van Händel; heerlijk om te doen, maar na twee keer weet ik het wel. Dat gevoel zal ik bij de Bach-passies nooit hebben.”

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de twee en dirigeert of zingt de ene passie anders dan de andere? ,,Meest opvallende verschil is de lengte”, zegt Wouters. ,,De Johannes duurt een kleine twee uur, de Matthäus ruim twee en een half. En inhoudelijk: Matthäus beschrijft Jezus op zeer betrokken wijze als een mens die lijdt, angst heeft en verdriet, Johannes doet meer zakelijk verslag, beschrijft Jezus als de zoon van God, zet hem op een troon en maakt hem daarmee abstracter. Bach had een uitstekende opleiding genoten aan de Latijnse School en heeft die verschillen wonderbaarlijk knap laten terug komen in zijn muziek.”

Heftige koorwerken



,,Nee”, zegt Van Elsacker, anders zingen doe ik de twee stukken niet, wel ben ik mij bewust van de andere invalshoek, vooral in de vaak heftige koorwerken van de Johannes. En hoewel misschien iets abstracter: Petrus ‘weint’ na de verloochening van Jezus nergens zo dramatisch ‘bitterlich’ als in de Johannes.”

Bach Matthäus Passion: Kempenkoor en barokorkest La Sorpresa, o.l.v. Cees Wouters. Sint Petrusbasiliek in Oirschot, woensdag 13 april, 19.30 uur. Bach Johannes Passion: Veldhovens Kamerkoor en barokorkest La Sorpresa, o.l.v. Cees Wouters, vrijdag 15 april, Willibrorduskerk in Eersel, 20.15 uur.

Volledig scherm Tenor Jan Van Elsacker. © Johan Beckers