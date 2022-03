Dirigent Dirk Brossé: ‘Rebel Beethoven zou de filmmuziek hebben omarmd’

,,Wil de klassieke muziek overleven, dan zal de concertpraktijk toch wat vaker moeten gaan shoppen in de wereld van de filmmuziek.” Aan het woord: de Belgische dirigent/componist Dirk Brossé. Hij kan het weten, want hij heeft de filmmuziek tot zijn specialiteit gemaakt.

Morgenavond dirigeert hij Philharmonie Zuidnederland in het programma At the movies, waarin klassiekers uit het filmmuziekrepertoire van onder andere John Williams, Ennio Morricone en Max Steiner langskomen.

Vervanger Williams

Brossé dirigeert, componeert, filosofeert en schrijft en reist de wereld over met een grote stapel partituren van filmmuziek in zijn koffer. Hij ontving voor zijn baanbrekende werk diverse hoge Belgische onderscheidingen en is goed bevriend met John Williams, componist van onder meer filmklassiekers als Jaws, E.T. en Star Wars. Vier jaar geleden verving Brossé de zieke Williams in de Royal Albert Hall in London waar hij het London Symphony Orchestra zou dirigeren. ,,Williams was onwel geworden en lag in het ziekenhuis. Hij wees mij aan als vervanger. Wat ik als een grote eer heb ervaren.”

Quote Filmmuziek was als het ware de vervanging van het gesproken woord

Aanvankelijk - ten tijde van de zwijgende film - schreef een componist muziek die verklankte wat het beeld liet zien. Filmmuziek was als het ware de vervanging van het gesproken woord. Later kreeg de muziek steeds meer een eigen rol, als was ze een personage. Ook kreeg ze een meer psychologische functie. ,,Filmmuziek evolueerde van aandikking naar suggestie. Een voorbeeld wat mij trof: in een film over de oorlog vindt in een synagoge het afscheid van een meisje van twaalf plaats. Daar zou je dramatische muziek onder kunnen zetten die de verdrietige emoties onmiddellijk aanspreekt, maar de maker van de film koos voor geluiden van spelende kinderen die door de open kerkdeuren naar binnen kwamen. Op die manier verwees hij directer naar het meisje dan hij met muziek had kunnen doen.”

Filmmuziek ligt in principe goed in het gehoor, hoewel ze volgens Brossé steeds vaker ontdaan is van traditionele en herkenbare elementen als melodie, harmonie en ritme. ,,Je hoort steeds vaker ‘klankwolken’ die een bepaalde sfeer oproepen.” Zakt de filmmuziek af, wordt ze minder krachtig? ,,Nee, zeker niet, ze ontwikkelt zich, wat juist interessante resultaten oplevert.”

Ondankbare klus

Filmmuziek is in de klassieke wereld een enigszins ondergewaardeerd genre. Een vergissing, vindt Brossé. ,,Ik weet zeker dat Beethoven, enfant terrible van de klassieke muziek en sterk maatschappelijk en politiek betrokken, filmmuziek zou hebben geschreven als er al films waren geweest. Veel klassieke muziek is overigens heel geschikt als filmmuziek. Stanley Kubrick bijvoorbeeld gebruikte in A Space Odysee gebruik van muziek van Johan Strauss Richard Strauss en György Ligeti. En denk aan Dood in Venetië, met onder meer het Adagio uit symfonie nr.5 van Mahler. Of Elvira Madigan met het langzame deel uit het 21e pianoconcert KV467 van Mozart. En vergeet Erich Korngold niet, wiens muziek begin twintigste-eeuw zowel de film als het klassieke concertpodium bediende.”

Quote Denk aan Jaws, na twee noten weet je het. Dirk Brossé, Dirigent, componist

Het schrijven van filmmuziek is in feite een ondankbare klus, zegt Brossé. ,,Het enige moment waarop je de muziek volledig hoort is op het eind, tijdens de aftiteling, tijdens de film hoor je afgeleid materiaal van soms maar een paar noten. Maar die noten kunnen heel sterk zijn. Denk aan Jaws, na twee noten weet je het. Of aan The Pink Panther van Henry Mancini en natuurlijk Once upon a time in the west van Morricone. Gelukkig is er de soundtrack, die vaak los van de film een eigen, succesvol leven leidt.”

‘At the Movies’, Philharmonie Zuidnederland o.l.v. Dirk Brossé. Vrijdag 18 maart Muziekgebouw Frits Philips, 20.15 uur.

Volledig scherm Beeld bij de film E.T. © luksz czepanski