Dirigent Lucas Vis probeeert absolute schoonheid te realiseren in de Matthäus Passion

„Die muziek is zo ongelofelijk mooi”, zegt dirigent Lucas Vis (75) na een repetitie voor de Matthäus Passion, die uitgevoerd wordt door het Philips’ Philharmonisch Koor en het Veghelse Kamerorkest Alveare. De gezelschappen oefenen de koorpartijen uit het grote oratorium van Johann Sebastian Bach. „Het is een voorrecht dat ik dit mag doen, met mensen die het ook allemaal graag doen. Voor iedere dirigent is het wel de wens om een keer de Matthäus Passion te leiden. Het vraagt heel veel, met alle tempowisselingen. En het gaat maar door! Maar wat je wilt is een absolute schoonheid realiseren.”

Roemrucht struikelblok

Hoe lastig het kan zijn, blijkt tijdens de repetitie. Het vergt nogal wat concentratie om het koor, dat in twee delen opgesplitst is, goed op elkaar aan te laten sluiten. Een roemrucht struikelblok is het moment waarop de vier stemgroepen na elkaar moeten invallen bij het ‘Laßt Ihn kreuzigen’. „Ik heb het gevoel dat ik jullie moet duwen, en dat moet niet zo zijn”, glimlacht Vis met een mengeling van strengheid en ironie na een eerste poging. Na een paar herhalingen zijn de plooien wel gladgestreken.

Quote Zijn brede handen bewegen in een trage dans, als een beeldhou­wer die de muziek vormt door de lucht te kneden

Ook Alveare moet het soms ontgelden. „Het zou mooi zijn als jullie zouden horen wat het koor zingt. Als dat niet zo is, spelen jullie te sterk”, houdt Vis het orkest voor. Bij de herhaling houden ze in, tot zichtbare tevredenheid van de dirigent. Het is mooi om hem aan het werk te zien. Zijn brede handen bewegen in een trage dans, als een beeldhouwer die de muziek vormt door de lucht te kneden.

Het dirigeren van de Matthäus is iets dat Vis altijd al had willen doen. Hij heeft naam gemaakt in de eigentijdse muziek, mede door het feit dat hij in 1976 de première leidde van De Staat, de baanbrekende compositie van Louis Andriessen. Hij heeft met tal van orkesten gewerkt, in Nederland en daarbuiten. Momenteel fungeert hij als coach bij de Internationale Ensemble Modern Akademie, een uiterst selectieve opleiding die dit gerenommeerde ensemble uit Frankfurt heeft opgezet voor jonge musici. Maar ook was hij jarenlang jaar chef-dirigent van het Noordhollands Philharmonisch Orkest in Haarlem, dat repertoire speelde van de barok tot de modernste muziek.

Bezielen

„Het maakt mij niet uit of ik voor professionele musici sta of voor amateurs”, zegt hij. „Je staat ervoor om mensen beter muziek te laten maken. Ik ben nu al een paar jaar dirigent van Alveare. Ik doe dit graag. Meer nog dan bij professionele musici moet ik amateurs als dirigent proberen te bezielen. Hen net iets meer uit zichzelf te laten halen dan ze zelf hadden gedacht.”

Quote Je moet niet onderschat­ten wat de Matthäus Passion vraagt Lucas Vis, Dirigent

Het voordeel van dit koor en orkest is dat ze de Matthäus Passion sinds 2015 samen uitvoeren. „Ze hoeven de noten niet in te studeren. Daar is ook geen tijd voor. Ik let bijvoorbeeld op de uitvoering van de koralen. Die zijn allemaal even mooi. Maar als je ze allemaal hetzelfde uitvoert, wordt het saai. Je brengt dus verschillen aan in tempo. Je kijkt naar de leestekens in de partituur. Die geven aan wanneer je extra ruimte hebt en wanneer niet. Daarnaast zijn er momenten waarop koor en orkest er vanuit een rustig recitatief voluit tegenaan moeten gaan. Dat moet je goed voorbereiden. Je moet niet onderschatten wat de Matthäus Passion vraagt. Je moet blijven opletten.”

Goed gedaan

„Ik hoef niet zo nodig mijn stempel op de muziek te zetten. Ik hoef mezelf ook niet naar voren te schuiven, maar het zo uitvoeren dat de luisteraar op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Ik hoop dat als ik Bach ooit nog eens tegenkom, dat hij dan zegt, ‘dat heb je goed gedaan’.”

Matthäus Passion. Philips’ Philharmonisch Koor en Kamerorkest Alveare olv Lucas Vis. Za 9 april in de Catharinakerk, Eindhoven. Aanvang 19.00 uur.

Volledig scherm Lucas Vis: ,,Ik hoef niet zo nodig mijn stempel op de muziek te zetten.” © Juan Vrijdag / DCI Media