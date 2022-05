Dit is de nieuwe hoofdredacteur van het ED: Joris Roes was als schelm al verzot op nieuws en wordt nu de baas

Als kleuter bladerde Joris Roes al graag door het Brabants Dagblad, de krant van zijn ouders. Niet aan de grote tafel in de huiskamer in Oss, want daar kon hij het veel grotere dagbladpapier van toen niet openklappen. ,,Ik las hem op de vloer, meestal als hij net door de brievenbus was gevallen”, herinnert de nieuwe hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad zich. Het jongetje dat eind jaren zeventig op de grond door die grote pagina’s zat te bladeren is nu vijftig, woont in Heesch en is straks de baas van deze krant en de site en app van het ED. ,,Dit is een inspirerende en leidende regio waar ik altijd veel bewondering voor heb gekoesterd”, zegt hij over het gebied rond Eindhoven.