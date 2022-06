Doek Eindhovense schilder Hendrik Turken naar Noordbrabants Museum

Het werk is gemaakt in 1825 en krijgt een plekje in de Gele Salon, waar al het portret hangt van bloemschilder Gerard van Spaendonck, de man op het net verworven schilderij.

De in 1791 geboren Turken zou eigenlijk de handel in gaan, maar koos voor de kunstacademie in Antwerpen en werd in de zomer van 1819 door Ernst Bagelaar in Eindhoven verder onderwezen in de tekenkunst en het etsen. De Eindhovenaar zou zich later vestigen in Brussel en uiteindelijk in Luik.