Domien Verschuuren deelt jeugdfoto en Rico Verhoeven showt zijn sixpack

video + update Slachtof­fer woningover­val Valkens­waard hevig bloedend aangetrof­fen, geen daders aangehou­den

11:18 VALKENSWAARD - Een woning aan de Wolbergstraat in Valkenswaard is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen. De 54-jarige bewoner kreeg daarbij ‘flinke klappen te verduren’. De alleenwonende man werd in zijn slaap verrast door gemaskerde mannen. Hij raakte volgens de politie behoorlijk gewond.