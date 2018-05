Drakenbootfestival en Foodstock slaan handen ineen

HELMOND - Het draait bepaald niet alleen om roeien tijdens de vierde editie van het Drakenbootfestival in Helmond. Ook Foodstock strijkt het komende weekend neer in de binnenstad.

De organisatie van het Drakenbootfestival is maar wat blij dat het dit jaar kan samenwerken met het rondtrekkende eetcircus Foodstock. Productie-technisch nemen de professionals het nodige werk uit handen. En bovendien wordt het festival van een impuls voorzien. Het komende weekend staan er zo'n 25 eetkraampjes opgesteld, langs het kanaal.

,,We hebben een kleine, maar enthousiaste organisatie", legt organisator Marcel Zijp uit. ,,Wij moeten het echt van de vrijwilligers hebben tijdens zo'n evenement. En het is een megaklus, ook al omdat we minder subsidie krijgen dan voorheen. We zijn van vijfentwintig, naar tienduizend euro gegaan. Dan is het fijn als je kan samenwerken met Foodstock." Afgelopen jaar trok het Drakenbootfestival maar liefst 25.000 bezoekers. En dat aantal hoopt de organisatie ook nu weer te kunnen verwelkomen.

Volledig scherm Een eerdere editie van het Drakenbootfestival in Helmond © Rob de Bruyn

Goede doelen

Bijna tachtig teams doen op zaterdag en zondag weer mee aan de races in de drakenboten. ,,Dat zijn er meer dan vorig jaar", weet Zijp. ,,Er kan ook eigenlijk geen boot meer bij. We zijn superblij met het aantal inschrijvingen. Dat onderstreept ook wel dat het festival leeft." Het Drakenbootfestival zal ook dit jaar de opbrengsten gaan schenken aan een aantal goede doelen. ,,We hebben gekozen voor de Helmondse jeugd. Alle initiatieven zijn daarop gericht."