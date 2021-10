Dream House Quartet: evenwichtig en van vieren één

Maar what’s in a name wanneer je diverse muziekstijlen zo elegant en kwalitatief hoog weet te combineren, je een stramien volgt dat zichzelf overstijgt, je zo’n mooi evenwicht kunt vinden dat het van vieren één wordt en de versterking van het geluid bovendien alleen de muziek dient?

Teder en doortastend

Midden in het programma klonk Electric Counterpoint van Steve Reich, de motor achter dit gemengde genre, een eeuwig sterk stuk dat de overige drie componisten inspireerde tot werk dat schoonspoelt, harmonie brengt zonder per se in harmonieën te vervallen, teder is en doortastend zonder luidruchtig te worden en tot overgave dwingt.