Drie Eindhovense boeien in een Amerikaanse woestijn

Hoe komt een wereldberoemd Amerikaans festival terecht bij Kiki van Eijk in Eindhoven? Glimlachend: ,,Tja, ze scouten wereldwijd en ze kenden mijn werk, van exposities en publicaties. En ze kenden het heel goed, want toen ik een eerste voorstel deed, kwam de reactie terug dat ze de materialiteit van mijn keramische werk - vooral dat van de Soft Series - zo sterk vonden en dat het geweldig zou zijn als dát in het groot gemaakt zou kunnen worden.”

Als eerste Nederlandse

Inmiddels alweer drie jaar geleden - door corona is een en ander vertraagd - plofte er een mailtje in haar mailbox; de kunstafdeling van festival Goachella zag een link met het werk van Van Eijk (1978): ‘Dat zou heel geschikt zou zijn voor een large scale installation op het festivalterrein’. Dat bericht moest ze wel even twee keer lezen voor het indaalde en ze belde gelijk maar even naar de contactpersoon. Die stond haar heel welwillend te woord en na een selectieronde werden uiteindelijk haar werken - als eerste Nederlandse - uitgekozen.

Quote Het moesten wel echte landmarks worden want het terrein is werkelijk heel groot Kiki van Eijk, Ontwerper

Volledig scherm Maquettes van de drie boeien die Kiki van Eijk maakte voor Goachella.

Criteria waar de beelden aan moesten voldoen waren er eigenlijk niet. ,,Maar het moesten wel echte landmarks worden want het terrein is werkelijk heel groot, en je moet ze al van ver kunnen zien.” Het zijn drie boeien geworden. ,,Waarom boeien? Omdat die je de weg wijzen, maar ook omdat je daar fijn mee kan spelen. De objecten zitten qua entiteit tussen een boei, gebouw en sculptuur in. In een ervan zit bijvoorbeeld iets van een windmolen en van een iglo, op een andere zie je een verwijzing naar een Aziatische tempel en palmbladeren.”

Flexibele huid

Elk boei is twaalf meter hoog en heeft een doorsnede van zeven meter en ja - dat zijn de grootste werken die de Eindhovense ontwerper ooit heeft gemaakt. De werken hebben een houten skelet en op een flexibele huid is vervolgens stuc aangebracht: ,,Zo kregen we het beste dat zachte van mijn keramiek terug. Heel knap zoals ze dat hebben gemaakt.” De drie boeien worden precies midden op het festivalterrein geplaatst.

Het jubilerende Goachella - het bestaat twintig jaar - is niet het grootste festival ter wereld, met gemiddeld 160.000 bezoekers is het zelfs relatief bescheiden. Het grootste festival van Nederland, Zwarte Cross bij Lichtenvoorde, tikt meer dan 220.000 bezoekers af en Tomorrowland in het Belgische Boom is steevast goed voor meer dan 400.000 muziekliefhebbers.

Quote Los Angeles ligt om de hoek, dus struikel je op Goachella over bekende acteurs en zangers

Nee, wat het muziek- en kunstfestival Goachella, midden in de altijd bloedhete Coloradowoestijn zo populair maakt, zijn de muzikanten én - ook niet onbelangrijk - het publiek. Want Los Angeles ligt zo’n beetje om de hoek, dus struikel je op Goachella over bekende acteurs, zangers en andere influencers.

Daar moet je dan overigens wel flink voor in de buidel tasten, want een weekendje festival moet 460 euro kosten. En als je (bijvoorbeeld) een vierpersoons VIP-tent wil, dan ben je 4941 euro kwijt. Maar, dan heb je ook wat en kun je dit en het volgende weekend languit liggend in het groene gras wereldsterren als Billie Eilish, Harry Styles en Stromae meemaken. En kun je even uitrusten in de schaduw van een van de beelden van Kiki van Eijk.

Volledig scherm Detail van een van de boeien.