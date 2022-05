Drugs in beslag genomen tijdens politieactie in Nuenen, twee aanhoudingen

Nationaal Bromfietsmuseum Jan verkocht zijn brommers en grond voor 1.250.000 euro aan bedrijf, nu ruziën ze al 1,5 jaar: ‘Dit moet stoppen’

Na drie gerechtelijke procedures is de toekomst van het Nationaal Bromfietsmuseum aan de Henegouwerweg (N207) in Waddinxveen nog altijd onzeker. Ook het kort geding bij de rechtbank in Den Haag bracht maandag de ruziënde partijen geen millimeter dichter bij elkaar.

13:25