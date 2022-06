Edo Righini: ‘Muziekgebouw moet er zijn voor alle Eindhovenaren’

Op 1 augustus 2021 trad hij in dienst, op 5 augustus betrok hij met zijn gezin een huis in Eindhoven. ,,Ik wil voeling hebben met de stad waarin ik werk en die krijg ik niet als ik dagelijks van Amsterdam naar Eindhoven reis.”

Eindhoven bevalt Edo Righini, sinds een klein jaar directeur van Muziekgebouw Eindhoven, goed. ,,We hebben ons vanaf de eerste dag heel welkom gevoeld. Toen drie maanden geleden onze dochter werd geboren zijn we overstelpt met kaartjes en lieve cadeautjes. Eindhoven voelt als een warm bad.”

Niet elitair

Hij is nu een bijna een jaar in dienst. Welk stempel gaat hij drukken op het beleid van de Brabantse muziektempel, die volgens kenners beschikt over de mooiste zalen van Europa? Het woord dat steeds valt is verbinding. Met het begrip ‘elitair’ rekent hij graag af, want elitair verbindt per definitie niet.

Quote Op de terugweg zong mijn vader met ons in de auto de opera noot voor noot na Edo Righini, Directeur Muziekgebouw

Geboren in Florence als zoon van een opera-minnende bankier – ‘we gingen soms wekelijks naar de opera in het Teatro Communale, en op de terugweg zong mijn vader met ons in de auto de opera noot voor noot na’ - vertrok hij na zijn studie klassiek gitaar richting Hilversum om jazzgitaar te studeren. Hij woonde en werkte een jaar in New York, toerde jaren met verschillende bands rond en streek uiteindelijk neer in Amsterdam, waar hij docent en adjunct-directeur was van het conservatorium. Naast gitaar verdiepte hij zich in psychologie en economie.

Volledig scherm Kinderen van basisschool Reis van Brandaan werken aan het project Tekenen voor Vrijheid, een project opgezet door het Muziekgebouw. © René Manders/DCI Media

Verschuivingen

Eerst een geruststelling voor de Eindhovense klassieke muziekliefhebber: nee, er gaat niet veel veranderen. ,,Er vinden wat verschuivingen plaats, we zullen meer en andere combinaties maken, maar het kwalitatief hoge aanbod dat dit Muziekgebouw al jaren kenmerkt blijft overeind.” Maar meer dan ooit is er volgens Righini in de samenleving behoefte aan sociale samenhang en - daar is ie weer - verbinding. ,,We willen mensen met minder inkomen en de verschillende etnische gemeenschappen bereiken. Daar hebben we een projectleider ‘Inclusiviteit en duurzaamheid’ voor aangesteld.”

Quote We dachten dat na corona alles weer ‘normaal’ zou worden, maar dat was een vergissing Edo Righini

,,Zij is de afgelopen jaar de wijken ingegaan om mensen te vragen waaraan zij op het gebied van cultuur, en specifiek muziek, behoefte hebben. Wijkorganisaties en scholen doen hier actief aan mee. Afgelopen dinsdag hadden we in de grote zaal het eerste ‘Tekenconcert’ waarvoor honderden kinderen van een aantal Eindhovense basisscholen tekeningen hebben gemaakt rond het thema Vrijheid. De tekeningen zijn per klas verzameld en gemonteerd tot een animatiefilm die live werd begeleid door Fuse (bekend van Podium Witteman, red.). De muziek sloot aan bij thema en tekeningen, zodat er een duidelijke verhaallijn was.”

Volgend seizoen gaan er meer van dit type projecten lopen, voor onder andere vluchtelingen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en mensen met een kleine beurs, voegt Righini toe.

Gitaarfestival

Naast alle bevlogen toekomstplannen zijn er ook zorgen. Het afgelopen jaar heeft het Muziekgebouw diverse medewerkers moeten laten gaan. Righini betreurt dat, maar realiseert zich dat een nieuwe directeur, ongeacht zijn persoon, een andere bedrijfscultuur meebrengt. Hij vermoedt dat ook corona een ontregelende rol heeft gespeeld. ,,We dachten dat na corona alles weer ‘normaal’ zou worden, maar dat was een vergissing. Voor verandering is energie nodig. Na corona bleek het juist moeilijk om die energie te hervinden.”

Als directeur/musicus kun je het natuurlijk niet nalaten om iets te doen voor je eigen instrument. Dus komt er een gitaarfestival in Eindhoven. ,,We gaan dat organiseren met diverse partijen, waaronder Effenaar en Brainport. Binnen en buiten, in ‘t klein en in ‘t groot, met alle soorten muziek die je maar op de gitaar kunt spelen. Met dit tiendaagse festival gaan we - nog één keer - de verbinding met de stad aan.”

Volledig scherm Edo Righini: 'We willen mensen met minder inkomen en de verschillende etnische gemeenschappen bereiken.' © Juan Vrijdag / DCI Media