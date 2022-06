Een tentoonstelling barstensvol plezier in Van Abbemuseum

Verandering en lol, die twee vormen de rode draad door de tentoonstelling die conservator Yolande van der Heide maakte in de oudbouw van het Van Abbe. Het is een expo die lang blijft hangen.

A Lasting Truth Is Change (Verandering is de enige constante) is de titel van de presentatie en die is raak gekozen. Want verandering of beweging, daar heeft Van der Heide -- sinds januari 2020 conservator - wel iets mee. Heel veel zelfs.

Provoceren

Ze heeft veel tijd doorgebracht met een flink deel van de collectie voor ze überhaupt kon beginnen met de tentoonstelling: ,,Een van de redenen waarom ik hier graag wilde komen werken, zijn de collectiepresentaties die het Van Abbe in de loop der jaren heeft gemaakt. ,,Met tentoonstellingen als The way beyond art en The making of modern art liet het museum zien hoe zij zich verhield tot de eigen verzameling en maakte gelijk duidelijk hoe - op een provocerende manier - de bezoeker werd gewezen op hoe hij ernaar kijkt.” Provoceren, uitdagen, daar houdt Van der Heide wel van. ,,In ieder geval wég van wat de norm is; om alles maar voor waar aan te nemen.”

Dingen anders doen dus, op een onverwachte manier de kunst presenteren. Daarom speelt het lichaam van de bezoeker zo’n belangrijke rol in deze expo. Kun je bijvoorbeeld klimmen op een klimrek van Aldo van Eyck en moet je om sommige kunstwerken te kunnen zien, je hoofd in de nek leggen: zó hoog hangt een aantal schilderijen.

In een andere zaal kun je je rustig neervlijen op het oranje tapijt, om zo weg te zinken in een heerlijk niets, vergezeld door Isa Genzkens sculptuur ‘Feuervogel’ en het onmenselijk diepe blauw van Yves Klein.

Duobank

In zaal 7 zit een heel subtiele verwijzing naar het lichaam. Midden in die ruimte staat een houten duobank, die als zodanig dienst deed tijdens de opening van het museum in 1936. Als je erop gaat zitten, schrik je een beetje, want de zitting van de bank zit een paar centimeter lager dan wat je gewend bent. De mens is flink gegroeid in die negentig jaar… En van een zelfde laken een pak is de gele lijn die in alle zalen op de muren is aangebracht: precies op 160 centimeter: de ideale ooghoogte waarop kunstwerken gewoonlijk worden opgehangen. Maar niet hier: beetje provoceren, uitdagen…

Volledig scherm Beeld van de tentoonstelling 'A Lasting Truth Is Change' in het Van Abbe. © joep jacobs

Eerst en vooral is er dat altijd verbluffende kunstwerk van Richard Long; die zigzaggende reeks stenen die de vloer van zaal 10 van de oudbouw lekker dwars, diagonaal doorsnijdt. En aan de kopse kant van diezelfde zaal een aantal schilderijen naast elkaar. Niet opgehangen, maar staand, op blokjes foam. Alsof de technische ploeg vergeten is de doeken op te hangen. Maar niets is minder waar; deze schilderijen zijn bijzonder thuis op de vloer. Van ‘Slapende boer’ van Hendrik Chabot uit 1936 tot en met ‘Genetiese Heimwee’ van Marlene Dumas uit 1984. En op de andere kopse kant van de zaal het adembenemende werk ‘Atabey’ uit 1981/2021 van de Cubaanse Ana Mendieta.

Een betere verbinding krijgen met de aarde, hoe we ons kunnen verhouden tot de aardkloot en zo beter leren wie we zelf zijn, daar staat zaal 10 voor. Van der Heide, glimlachend: ,,Sommige mensen zijn heel verbaasd, soms zelfs een tikje bozig: ‘hoe durf je die schilderijen op de vloer te zetten?!’ Maar veel bezoekers begrijpen het, zien of voelen die link met de grond, de aarde.” Met een brede lach zegt ze dat wanneer een bezoeker een voorkeur voor een zaal aangeeft; zij min of meer kan aangeven wat voor soort persoon dat is. Zaal 10 dus voor mij. ,,Hmmmm. Aards dus, connected…”

Ruimte openhouden

Wat de tentoonstelling vooral uitstraalt is plezier. Want wie durft het aan om een metalen werk van Joseph Beuys te hangen naast een doek (een kopie) van Piet Mondriaan, alletwee hangend aan die gele, ideale lijn? ,,De materialiteit en de lijnen die beide hebben gebruikt, dat zijn meer formele overeenkomsten, maar daarnaast zijn er de inhoudelijke verbanden, óók met de andere exposanten in die zaal.” En dat sommige beschouwers de kunstwerken anders lezen dan de curator, dat vindt ze alleen maar prima: ,,Ik hoop heel erg dat ik daarvoor genoeg ruimte heb opengehouden.”

Goed luisteren naar de kunstwerken, dat hoopt ze dat de bezoeker doet: ,,En vergeet daarbij even de kennis die je hebt opgedaan over kunst; duw die maar eventjes opzij. Vertrouw op wat je voelt, wat je proeft, want ook dát is kennis.” Daarom hoopt ze dat vooral ook kinderen en beginners-in-de-kunst de expo komen ervaren.

Maar vóór alles hoopt Van der Heide dat de bezoeker net zoveel lol beleeft aan de tentoonstelling als zij toen ze de expo maakte: ,,Plezier, ja, en dat de bezoeker wat meer ontspannen door de zalen beweegt. Dat ie het gevoel heeft dat hij er kan rondhangen. Want rondhangen doe je alleen als je het gevoel hebt dat die ruimte ook van jou is.”

A Lasting Truth Is Change, Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven. Open: din t/m zon van 11-17 uur. Tot en met 24 juli.

Volledig scherm Beeld van de tentoonstelling 'A Lasting Truth Is Change' in het Van Abbe met werk van onder anderen Aldo van Eyck. © joep jacobs