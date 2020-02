Eindhovens ‘doolhofstation’ Strijp-S mist sfeer volgens treinreizigers

EINDHOVEN/HELMOND - Hoe ervaren reizigers de treinstations in Zuidoost-Brabant? ProRail en NS deed landelijk onderzoek naar de stationsbeleving van reizigers. Strijp-S in Eindhoven hoort bij de twintig stations met de slechtste beoordeling.

Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de deelnemers (48 procent) station Eindhoven Strijp-S een 7 of hoger geeft. Vorig jaar was dat nog 60 procent. Deurne scoorde in deze regio het best. Bijna negen op de tien bezoekers geeft het station een 7 of hoger. In Brabant scoorde alleen Breda beter.

Veel stelt het tweede station van Eindhoven ook niet voor. Drie perrons met vier sporen waar alleen stoptreinen op de rem drukken, dat is station Eindhoven Strijp-S. De inrichting is sober want slechts een paar beschilderde prullenbakken en enkele overdekte bankjes sieren de perrons. Verlaten is het er echter zeker niet. Er zijn veel scholen en bedrijven in de buurt en er staat dus altijd wel iemand te wachten.

Geen koffie

Even een kop koffie halen bij een kiosk op het perron zit er niet in. Die is er namelijk niet. ,,Dat zou wel een verbetering zijn, ook omdat het nu best kaal oogt”, vindt Jeremy van Campen. Hij reist dagelijks via station Strijp-S en dat bevalt hem verder prima.

Ook Laure van Spijk reist iedere dag via dit station. ,,Mijn school zit op vijf minuten afstand en ik hoef nooit langer dan een kwartiertje te wachten. Als het slecht weer is, is dit wel minder omdat je nergens binnen kan zitten.”

Enkele bankjes op het station zijn overdekt. Maar dat is niet voldoende om je droog te houden wanneer het regent en waait, heeft Paul Neervoort ervaren. ,,Betere beschutting vanuit verschillende windrichtingen zou daarom een goed idee zijn”, vindt hij. Veilig voelt Neervoort zich wel op het station. ,,Het is overzichtelijk en er zijn geen donkere hoekjes.”

Doolhof

Vaste bezoekers weten hun weg goed te vinden. Voor nieuwe reizigers kan het aanvoelen als een doolhof. Via een tunnel onder het spoor kom je bij perron 2 en 3, spoor 1 en 4 zijn te bereiken via trappen. Een onverwachtse spoorwisseling kan ervoor zorgen dat je je trein mist. Dat overkwam Meike Marks al vaker. ,,Het is best een stukje lopen als je eerst de trap af moet en dan nog door de tunnel moet.”

Ook andere stations in Zuidoost-Brabant werden onder de loep genomen. Station Helmond ‘t Hout maakte in 2019 een veel betere indruk op de reizigers dan vijf jaar daarvoor. In 2014 gaf 44 procent het een 7 of hoger, vorig jaar is dat aantal gestegen naar 75 procent. Eindhoven Centraal verdient volgens 85 procent van de deelnemers minimaal een 7.