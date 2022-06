Eindhovense ontwerper Nob Ruijgrok (56) overleden

EERSTE TRAINING PSV stuurt ‘verhuurde’ Maxi Romero gewoon een uitnodi­ging voor de eerste training van het nieuwe seizoen

Hij is op krantenpapier in Argentinië al door talloze media getransfereerd naar Club Racing uit dat land. In werkelijkheid rekent PSV erop dat spits Maxi Romero maandag gewoon aansluit bij de eerste training van het nieuwe seizoen. Ook Mario Götze kan daarbij zijn, als er niks geks meer gebeurt.

8:18