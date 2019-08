Eindhovense verdachte (25) van twee verkrachtingen blijft in cel

De man verkrachtte woensdag 31 juli een 23-jarige Française in de Genneper Parken in Eindhoven nadat hij haar met een smoes in het centrum van de stad had opgepikt. Hij beloofde de vrouw dat hij haar naar haar hotel zou brengen. Een paar dagen later - in de vroege ochtend van zondag 28 juli - bedreigde de Eindhovenaar een 15-jarig meisje in en steegje in Valkenswaard. Hij dwong haar op zijn scooter en reed kilometers verderop naar een bosperceel, nabij Waalre. Daar verkrachtte hij haar. In beide gevallen gebruikte hij het nodige geweld.