Eindhovense verkrachter stelde politie voor ‘duivels dilemma’

Zwaargewon­de bij ongeluk op N279 bij Aar­le-Rix­tel, weg tussen Beek en Donk in beide richtingen afgesloten

17:46 AARLE-RIXTEL - Door een frontale botsing donderdagmiddag is de N279 in beide richtingen afgesloten tussen Helmond en Beek en donk. Een traumahelikopter is opgeroepen voor de passagier van de auto, die zwaargewond raakte.