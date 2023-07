Elke dag haken voor Voedselbank Veldhoven

Terwijl de mini-biebs en buurtkastjes als paddenstoelen uit de grond schieten, bevat het kastje aan de Burcht 34 geen boeken of levensmiddelen. Over twee verdiepingen verdeeld liggen er onder meer knuffels, geurzakjes, onderzetters en zelfs een klein badjasje. Sommige artikelen zijn voorzien van een qr-code waarmee betaald kan worden. Onderin het kastje zit een gleuf voor contant geld.

Goede doelen

Florry van Hulst zet zich vaak in voor goede doelen. Ze haakte al eens inktvisjes voor couveusekinderen en in 2021 hield ze een sponsordiner voor een muziekschool in India. ,,Nu willen we een lokaal doel steunen. Sinds alles zo duur is geworden, moeten er steeds meer huishoudens een beroep doen op de voedselbank. Daarom hebben we gekozen voor Voedselbank Veldhoven.”

Met ‘we’ bedoelt Van Hulst zichzelf en haar buurvrouw Bethje van de Gevel. Allebei leerden ze op jonge leeftijd de kunst van het haken van hun moeders. ,,Ik moest zelf mijn poppen aankleden. Van kind af aan ben ik heel creatief”, zegt Van Hulst.

Het idee van het kastje komt van Van de Gevel die er elders een had gezien. Eind 2022 belegden de buurvrouwen een vergadering met de mannen erbij. ,,Er moest een kastje komen. We hebben overlegd over het model en de standplaats. Mijn zoon Gijs heeft de vitrinekast gemaakt. Die staat er sinds eind januari”, vertelt Van de Gevel.

Je moet vooruit denken. Zo denken we nu al na over de herfst en Halloween Florry van Hulst, Haakt voor het goede doel, dit jaar de voedselbank

Maar al vanaf december haken de twee er op los. Regelmatig krijgen ze hulp van Ine Bergefurt, zus van Van Hulst. ,,Zij is ook heel creatief. Soms zitten we met drieën gezellig te haken. Dan kletsen we zo dat we de tel wel eens kwijtraken”, zegt Van de Gevel met een lach. Maar het levert hen ook weer nieuwe ideeën op. De haaksters werken met thema’s zoals Kerst, Pasen en Valentijnsdag.

,,Je moet vooruit denken. Zo denken we nu al na over de herfst en Halloween. En daarna gaan we voor de kerstperiode weer madonna’s maken. Daarmee zijn we vorig jaar in december gestart en die liepen goed”, weet Van Hulst nog.

Kraamcadeautjes

Dagelijks zien de vrouwen veel mensen door de Burcht wandelen. Ook zien ze regelmatig mensen bij het kastje die er al vaker zijn geweest. ,,De producten zijn ook niet duur. Het loopt van een ornament voor een paastak van 2,50 euro tot het badjasje van 15 euro. De kraamcadeautjes lopen heel goed. Maar de toppers zijn de gehaakte beestjes op een potlood. We kijken ook wat in is. Daarom haken we ook eenhoorns voor op een potlood. Ze kosten drie euro en zijn daarmee een leuk cadeautje voor de juf of voor een verjaardag”, promoot Van Hulst.

Inmiddels hebben de buurvrouwen al voor vierhonderd euro verkocht. Het plan is om door te haken tot december en dan de totale opbrengst aan de voedselbank te schenken. ,,Als je ziet wat we tot nu toe bereikt hebben, vind ik dat we goed bezig zijn. Het steunen van een goed doel geeft ons ook veel voldoening”, stelt Van Hulst.

Maar eerst staat nog de zomervakantie voor de deur. Ook dan gaat het haakwerk mee, benadrukt Van Hulst die net terug is uit Spanje. ,,Van Spaanse jute heb ik daar onderzetters gemaakt. Een deel ervan heb ik ter plaatse kunnen verkopen.”