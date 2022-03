Entree Depot Boijmans in Rotterdam is een echte John Körmeling-plek

Het exterieur van Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam door MVRDV-architecten is natuurlijk prachtig. Maar de entree is ook niet mis en die is van de hand van de Eindhovense architect John Körmeling.

Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en John Körmeling, architect/kunstenaar in Eindhoven: die twee kennen elkaar al langer. Dat mondde in 2005 uit in een leuke opdracht. Tijdens de verbouwing van de entree van het museum in 2005 plaatste Körmeling (1951) een tijdelijke ticketkiosk op de binnenplaats. Dat was een typisch Körmeling-gebouwtje; uitnodigend, een tikje maf en rijkelijk voorzien van knipperende lampen en tl-buizen. De Eindhovenaar heeft nu eenmaal een zwak voor kermissen, vandaar.

Unicum in de wereld

In 2004 had Ex een ander plan, een véél omvangrijker plan. Hij was de wateroverlast waar de kunstdepots van het museum steeds maar weer mee kampten meer dan beu en stelde voor een museumdepot te realiseren. Een magazijn dat open moest zijn voor bezoekers; een unicum in de wereld. En dan liefst niet een lomp gebouw ergens op een industrieterrein in Rotterdam-Noord, maar een fraai complex, pal naast het museum.

Quote Inmiddels hebben na de opening in november 2021 al meer dan 100.000 bezoekers het Depot bezocht

Volledig scherm Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam bij de opening door koning Willem Alexander. © Robin Utrecht

En ja, er stroomde heel wat water onder de Erasmusbrug door voordat het kon worden gerealiseerd, maar vijf jaar geleden ging de eerste paal voor het depot de grond in en nu staat het er dan toch. En zijn alle 151.000 kunstwerken van Boijmans er keurig (en droog) in ondergebracht. Ze zijn voor een flink deel zichtbaar voor bezoekers. En die weten De Pot - bijnaam van het complex - prima te vinden: inmiddels hebben na de opening in november vorig jaar al meer dan 100.000 bezoekers de spiegelende Depot bezocht.

Belangrijke wijzigingen

Ex vroeg Körmeling of die de entree voor zijn rekening kon nemen. Dat kon de Eindhovenaar wel. Hij was in beginsel gevraagd om te zorgen voor lockers, tafels, kasten, bankjes en de verlichting, maar de architect begon met twee belangrijke wijzigingen. Zo liet hij de stenen achterwand van het entreegebied vervangen door glas: ‘Dan kijk je gelijk dat prachtige depot in, dat is veel beter’ en vervolgens heeft hij een vrijstaand balkon ontworpen, dat meeloopt met de ronding van het Depot. Dat leverde gelijk veel meer vierkante meters op voor al die broodnodige lockers. Die hebben allemaal een gebogen vorm, zijn van kunststof en hebben een kleur die het midden houdt tussen roze en rood. Dat combineert weer prima met de roze en witte lampen die - in waaiervorm - tegen het plafond hangen.

Olifanten

Grote, transparante kasten in het winkeldeel van de entree hangen aan het plafond en kunnen door een ingenieus systeem heel soepeltjes worden verschoven, afhankelijk van de wensen van de Depotmedewerkers.

De tafels en bankjes hebben ook weer een organische vorm en doen - in geel en groen - een beetje denken aan de plateaus die vroeger in het circus werden gebruikt om olifanten hun kunstjes op te laten doen. En ook dat past weer prima bij het entreegebied, dat helemaal voelt als een echte John Körmeling-omgeving.

Depot Boijmans Van Beuningen, Museumpark 24, Rotterdam. Open: Dinsdag t/m zondag van 11-18 uur.

Volledig scherm Körmeling in het entreedeel van Depot Museum Boijmans Van Beuningen. © Dennis Wisse/Roel Dijkstra Fotografie