Erespeld Veldhoven voor Mientje Kuijpers-Tholen

Ze verdiende de onderscheiding omdat zij veertig jaar vrijwilliger is.

Vanaf de oprichting in 1978 is zij actief betrokken bij de buurtvereniging die mede door haar man Harrie werd opgericht. 34 jaar was ze bestuurslid en sinds zes jaar is ze voorzitter. Met het bestuur organiseert ze jaarlijks tal van activiteiten waar ze zich met hart en ziel op stort. De saamhorigheid in de buurt heeft ze hoog in het vaandel. Zo verrast ze bewoners vanaf hun 65e jaar elk jaar persoonlijk met een kaart. Wie tachtig wordt en ouder kan rekenen op een fleurig bloemstuk, gemaakt en bezorgd door Mientje. Ouderen die alleen komen te staan, bezoekt ze ook met regelmaat.

34 jaar was ze leider van de toneelgroep Muggenhol die in 1982 het eerste stuk opvoerde. Tot 2015 bracht de club elk jaar een voorstelling op de planken. Mientje koos het stuk, verdeelde de rollen en regelde de kleding. En altijd speelde ze zelf een rol. ,,Ik speelde zo graag toneel. Door een gebrek aan leden moesten we helaas stoppen."

Met de organisatie van het jubileumfeest mocht ze zich niet bemoeien. Toch pakte ze ook hier weer een rol. Samen met een buurtgenoot blikte ze op ludieke wijze terug op veertig jaar buurtvereniging Muggenhol.