Erik van Lieshout maakte film over collega René Daniëls: ‘René is zó leuk!’

Liefde- en respectvol is de film die Erik van Lieshout maakte over zijn collega René Daniëls. Twee jaar heeft hij eraan gewerkt. De film én nieuw werk van beide kunstenaars zijn nu te zien in museum De Pont in Tilburg.

Tientallen keren heeft Van Lieshout (Deurne, 1968) Daniëls (Eindhoven, 1950) bezocht, waarvan bijna twintig keer met camera. Je ziet ze samen harinkjes eten, boeken bekijken, schilderijen ophangen, fietsen naar Nuenen en daar oude bekende tegenkomen, een glas wijn drinken en babbelen met kinderen op straat: ‘Ja, dit is een heel bekende kunstenaar hoor!’ Van Lieshout praat recht voor zijn raap, zoals hij altijd doet. Daniëls - na een hersenbloeding in 1987 niet meer in staat te spreken - grinnikt, humt en grijnst als altijd.

Kriebelen

Een film maken over een van Nederlands beste kunstenaars, tja, dat kwam zogezegd een beetje op zijn pad. In eerste instantie deed het hem niet zoveel, maar het begon later steeds meer te kriebelen. Bovendien: hij dacht dat het goed zou zijn om iets voor iemand anders te doen: ,,Meestal maak ik films of werk dat er keihard ingaat, heel politiek geladen en zo, maar dit keer dus niet en dat vond ik fijn.”

Zijn eerste kennismaking met het werk van Daniëls was toen hij op de Ateliers zat, in 1991. ,,Iedereen was toen René aan het schilderen. Nee, ik niet. Ik vond zijn werk toendertijd slap, saai, niet interessant. Ik vond dat het veel te ver af stond van de realiteit; het had niets met de straat te maken, en daar hield ik me juist mee bezig. Maar de hele wereld om me heen schilderde toen René.”

Opmerkelijk is dat Van Lieshout in de film, samen met Daniëls kijkend naar diens werk, op een goed moment zegt dat het werk politiek geladen is. ,,Ja, als je zijn werk goed bestudeerd, dat zie je dat inderdaad. Men noemt zijn werk altijd ‘instituut-kritisch’, maar naar mijn gevoel gaat het veel verder.”

Still uit de film 'René Daniëls, 2021' met links Marleen Gijsen en het getekende portret dat Daniëls maakte van Van Lieshout.

Die twee jaar dat het duurde om de film te maken, kenden nogal wat haperingen. Een lockdown en een korte ziekenhuisopname van Daniëls zorgden ervoor dat een werkperiode in België niet door kon gaan en bezoeken van Van Lieshout in Eindhoven moesten worden geschrapt. ,,Ik heb daardoor enorm veel gestudeerd op zijn werk, maar dat zie je amper terug in de film. Je wilt toch vooral betrokken raken bij de man zelf - dat is toch altijd mijn sterke punt - en dat is ook wel gelukt, denk ik. De film gaat ook over zorgen voor mensen.”

Eerbetoon

Ja, we mogen het zeker wel een eerbetoon aan René Daniëls noemen. En ja, ook aan Marleen Gijsen, al jarenlang steun en toeverlaat van de kunstenaar.

Wat hem nu vooral is opgevallen aan Daniëls? ,,Dat hij zeer betrokken is, dat hij leeft voor zijn werk en het hem eigenlijk geen ene fuck interesseert wat mensen van hem vinden. Aan de andere kant is hij ook heel mysterieus, weet je soms niet wat hem bezighoudt. Maar, zeker als je hem wat beter kent, merk je dat hij toch heel veel laat zien, op zijn manier. Dan zet hij bijvoorbeeld twee stukjes asperge rechtop op zijn bord. Ja, dan moet ik gelijk denken aan zijn bekende schilderij ‘Twee i’s, strijdend om een punt’. En als ik dat dan tegen hem zeg, begint ie breed te grijnzen. Dat soort dingen, geweldig!”

,,René is zó leuk, echt! Ook de René van nu. Dat geldt ook voor zijn werk. Ga maar eens naar de Ateliers of naar de Rijksacademie; die jonge kunstenaars vinden René Daniëls superbelangrijk, nog altijd. Dat is zó goed. Dat was mede een reden om de film te maken, dat ook die jonge gasten dat zien, hoe René nu is, wat hij nu maakt.”

Beider beeldtaal

Tijdens het maken van de film begon Van Lieshout ook te gaan schilderen - voor het eerst sinds 2002. En hij gebruikte de schilderijen van Daniëls als inspiratie of uitgangspunt. Dat leverde een vracht aan doeken op waarin de beeldtaal van beiden zijn te herkennen, heel wonderlijk. In de film is te zien hoe hij met die schilderijen een expositie maakt in zijn atelier, voor de gelegenheid leeggemaakt en opnieuw wit geschilderd. De blik waarmee Daniëls die expositie bekijkt, is onbetaalbaar.

Film ‘René Daniëls, 2021’ en recent werk van Daniëls en Erik van Lieshout. Museum De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg. Open: din t/m zon van 11-17, don van 17-21 uur. Tot 13 feb. 2022.

Still uit de film met Erik van Lieshout (links) en René Daniëls.