Ernstig ongeval aan Sonseweg in Best, slachtoffer zwaargewond

Nieuwsover­zicht | Indrukwek­kend afscheid voor Arie den Dekker - Café gesloten na overtreden coronare­gels

18:31 In Oss is zaterdag op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Arie den Dekker. Tientallen mensen vormden met fakkels een erehaag, waarna de Ossenaar een laatste ronde maakte voorbij het gemeentehuis. En verder is het duidelijk geworden dat PSV vrijdagavond op het nippertje is ontsnapt aan een ramp. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.